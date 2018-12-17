Бизнес на детях: гаджеты дети любят больше игрушек, а на вырост покупать стали меньше

Сегодня каждый четвертый гражданин России – ребенок. В стране проживает 30 миллионов мальчишек и девчонок, а также подростков, это рекорд за последние 15 лет. Из них 5 миллионов совсем маленькие, еще не ходят в детский сад. Шесть миллионов – дошкольники. Еще 19 миллионов – это те, кто сидит за партами или только-только закончили школу. Соответственно, рынки товаров и услуг, конечными потребителями которых являются наши юные сограждане, является значительной частью российской экономики.