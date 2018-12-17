Бизнес на детях: гаджеты дети любят больше игрушек, а на вырост покупать стали меньше

Сегодня каждый четвертый гражданин России – ребенок. В стране проживает 30 миллионов мальчишек и девчонок, а также подростков, это рекорд за последние 15 лет. Из них 5 миллионов совсем маленькие, еще не ходят в детский сад. Шесть миллионов – дошкольники. Еще 19 миллионов – это те, кто сидит за партами или только-только закончили школу. Соответственно, рынки товаров и услуг, конечными потребителями которых являются наши юные сограждане, является значительной частью российской экономики.
- Да это определенный сегмент рынка: для 30 миллионов человек приобретаются товары для детей, начиная с новорождённого и заканчивая школьниками. Для нас самое главное, чтобы у них было качественное, безопасное и не очень дорогое оборудование, одежда, питание, все, чем они пользуются, – говорит Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
Эксперты говорят, что после девальвации рубля три-четыре года назад произошло некоторое развитие российского производства товаров для детей, когда предприниматели нарастили выход продукции. Вместе с тем, сырье, по оценкам тех же участников рынка, используется в основном, процентов на 60 импортное.
Рынок детских товаров, по данным Ассоциации индустрии детских товаров, составляет примерно 570 миллиардов рублей и имеет следующую структуру (актуально для городов с населением более 100 тысяч человек):
- Одежда – 30%
- Игрушки и игровое оборудование – 25%
- Товары для новорожденных – чуть менее 25%
- Обувь – 10%
- Остальные товары (от красок до мебели) – 10%.
Еще один важнейший фактор, безусловно влияющий на рынки товаров и услуг для детей – демография. В России второй год подряд наблюдается небольшой спад рождаемости. В первую очередь его ощутили производители товаров для новорождённых. Производители игрушек тоже «в минусе»: снижение в сегменте в прошлом году достигло 5 процентов. Виной, кстати, здесь не только демографические сдвиги, но и научно-технический прогресс: сейчас даже десятилетние дети классическим игрушкам предпочитают гаджеты.
Производители вынуждены были снизить цены на игрушки на 5%-6%, а основной прирост дал сегмент недорогих товаров стоимостью до 500 рублей. Снижение спроса наблюдается также в сегментах одежды и обуви: если раньше родители охотно покупали по несколько пар (в том числе, на вырост), то сейчас берут гораздо меньше. Рынок детской одежды в прошлом году просел значительно: минус 13%.
Вполне ожидаемо в плюсе остались товары базовых потребностей. В частности, продажи детского питания выросли на 3%, различные средства по уходу прибавили 5%. Из них особенно хорошо «расходятся» различные кремы для рук, средства для ухода за ногами, интимная косметика, гигиеническая губная помада.
Специалисты отмечают, что вторичный рынок играет против производителей товаров длительного пользования. Очевидно, что дети растут быстрее, чем портится мебель или изнашивается одежда. Поэтому участники рынка вынуждены идти за взрослеющим потребителем.
Это сказывается, в частности, на увеличении производителями одежды и обуви доли ростовок (одна модель разных размеров). В этом же тренде работают и производители игр: теперь они стараются выпускать не только и не столько индивидуальные игры и игрушки, а наборы для всей семьи. В этом сегменте доля отечественных товаров не превышает 30 процентов – есть, куда расти.
- У нас уверенные позиции в сегменте товаров для новорожденных, начиная с конвертов для новорожденных, товаров для гигиены, питания и многого другого. Здесь у нас наибольшая доля, потому что россияне больше почему-то доверяют российским производителям, – говорит Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
Для крупного бизнеса, крупных производителей косметики или одежды, детское направление – это все-таки часть бизнеса, определенный, часто небольшой сегмент бизнес-модели. Из общего количества компаний отрасли – 1200 фирм – большинство относятся к малому бизнесу, который выпускает небольшой ассортимент продукции. Поэтому именно они оказываются наиболее чувствительными к таким факторам, влияющим на рынок, как количество детишек и толщина кошельков их родителей.
- Одна из главных задач – сделать так, чтобы этот сегмент российского рынка все больше принадлежал российским производителям. И в новой стратегии стоит задача увеличить долю до 41%. Ну и все, что из этого вытекает: это и комплектующие, начиная с ниток, микроэлектроники, микромоторов и всего остального, – говорит Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России
Российский минпромторг в целях поддержки российских производителей детских товаров готовит стратегию развития отрасли до 2030 года. В ней предусмотрена как прямая помощь производителям, так и стимулирование рождаемости, поддержка семей.
Одно из предложений – программа «Подарок для новорожденного». По ней каждый новорожденный ребенок получит набор товаров для детей отечественного производства на сумму не менее 10 тысяч рублей. На реализацию этой программы планируется до 2024 года выделить 84 миллиарда рублей. Предполагается, что такую же сумму выделят региональные власти. По мнению разработчиков программы, эти меры и эти деньги позволят российским игрокам нарастить производство и укрепить свои позиции на рынках.