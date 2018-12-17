«Башнефть» построила в Кумертау современный спорткомплекс – ледовую «Сапсан Арену»

В субботу, 15 декабря, в Кумертау был большой красочный праздник: в городе открылся долгожданный спортивный комплекс - ледовая «Сапсан-Арена». Это современное спортивное сооружение, где будут не только тренироваться спортсмены, но и любой желающий горожанин – взрослый и маленький, сам или с семьей – может прийти покататься на коньках.
Укреплять свое здоровье и наблюдать за спортивными баталиями на новой ледовой «Сапсан-Арене» в комфортных условиях могут теперь сотни горожан: комплекс рассчитан на 610 мест. Здесь будут работать спортивные секции хоккея – взрослого и детского, секция фигурного катания, для любителей эффективно попотеть в спорткомплексе обустроен тренажерный зал. Конечно же, спорткомплекс полностью обустроен в бытовом плане: здесь комфортные раздевалки с душевыми кабинами и фенами для волос, есть полностью укомплектованный всем необходимым медицинский кабинет.
- Сегодня для всех жителей Кумертау огромный праздник: сбылась долгожданная мечта – мы открываем нашу ледовую «Сапсан-Арену». Это будет многофункциональное сооружение: мы приобрели покрытие на лед для проведения не только спортивных, но и других массовых мероприятий, в том числе, развлекательных, концертов, некоторые из них уже запланированы на ближайшее время. Вместимость арены в этом случае увеличивается более чем вдвое – до полутора тысяч человек, – рассказала Светлана Донцова, начальник отдела развития социальной сферы, молодежной политики и спорта администрации Кумертау.
«Сапсан-Арену» уже успели оценить на федеральном уровне: на апрель 2019 года в спорткомплексе запланирован крупный российский турнир.
- Накануне к нам приезжали представители Федерации дзюдо России, чтобы посмотреть, пригодна ли наша арена для проведения крупных соревнований федерального масштаба. Гости, оценившие возможности арены для соревнований с профессиональной стороны, остались очень довольны, сказали, что это замечательный проект, отметили прекрасную логистику размещения и передвижения людей, – говорит Светлана Донцова.
Вердикт спортивных инспекторов обнадеживает: в «Сапсан-Арене» можно будет комфортно и меньшими затратами проводить крупные представительные соревнования. Первый крупный российский турнир по дзюдо с участием почти 400 спортсменов со всей страны состоится здесь уже весной наступающего года.
Тренажерный зал, входящий в состав спорткомплекса, ничем не уступает навороченному модному фитнес-клубу: самое главное, здесь есть полный набор спортивного инвентаря, позволяющий заниматься как на любительском уровне, так и «качнуться» профессионально. Зал, как и проложено, разделен на зоны – для кардио-тренировок, тренажеры для проработки отдельных мышечных групп и зона свободных весов (гантели, штанги).
В тренажерном зале хорошо продумана логистика расписаний занятий, кстати, многие из первых гостей спорткомплекса именно этот организационный момент успели отметить: днем здесь будут тренироваться ребята из хоккейной секции, а вечером, когда у горожан заканчивается рабочий день, желающие смогут с пользой провести время на тренажерах. Причем, в городе это первая «тренажерка», работающая до 23 часов, так что можно смело планировать свой вечер, не боясь, что спортзал закроется и подкачать нужную мышцу не успеешь – времени хватит.
- Мы создали группу в интернете, посвященную нашему залу. Горожане уже живо интересуются, когда зал начнет работать – отбоя от желающих нет. В день, мы предполагаем, у нас будут заниматься до 200 человек. Не все сразу, конечно: это уже наша задача, как тренеров, распределить занимающихся, расписания занятий уже составлены, все будет на уровне, – поделился планами тренер спортивного зала.
Очень важным является то, что понаблюдать за спортивными соревнованиями любимых команд, стать зрителем выступлений эстрадных исполнителей в дни праздников сможет любой житель города, в том числе, тот, кому по той или иной причине трудно передвигаться: «Сапсан-Арена» оборудована специальной трибуной для маломобильных зрителей с прекрасным обзором.
К праздничному событию причастен буквально каждый житель Кумертау: горожане все вместе выбирали название спорткомплексу путем интернет-голосования. Было предложено сначала около 100 вариантов названия. В лонг-листе остались 30, потом был составлен шорт-лист из 10 вариантов, и горожане остановили свой выбор на названии «Сапсан-Арена». Оно вполне логично: сапсан (семейство соколиных) считается самой быстрой птицей в мире, как и спортсмены, которые стремятся стать самыми сильными, быстрыми и выносливыми.
Строительство «Сапсан-Арены» стало возможным, благодаря включению в благотворительную программу ПАО АНК «Башнефть». Стоимость строительства – 334,6 миллиона рублей.
«Башнефть» является донором Фонда социальных целевых программ Республики Башкортостан, реализующего социальные и инфраструктурные проекты. Финансирование производится в рамках соглашения, подписанного между Башкирией и ПАО «НК «Роснефть».
Это, прежде всего, строительство, ремонт и реконструкция объектов социального назначения – больницы, школы, детские сады, объекты культуры и спорта. «Башнефть» финансирует реализацию таких проектов не только в тех районах Башкирии, в которых ведет свою производственную деятельность, но и по всей республике. Например, в Кумертау у компании нет объектов добычи и переработки нефти, тем не менее, благотворительная программа компании здесь активно реализуется. Это касается и других районов. Общий годовой объем финансирования благотворительных программ «Башнефти» равен порядка 4 миллиардов рублей.
- Вы прекрасно знаете, что Фонд социальных целевых программ формируется в основном за счёт добровольных благотворительных взносов «Башнефти». Данный дворец – тоже часть совместной работы. Поэтому, конечно, мы очень признательны «Башнефти». Очень важно, чтобы «Башнефть» развивалась. В этом году была сделана серьёзная модернизация ряда предприятий. Открыты крупнейшие в Европе биологические очистные сооружения. Надеюсь, компания будет развиваться. Когда она развивается – и нам хорошо. Ведь помимо благотворительности это наш главный налогоплательщик. Самое большое количество жителей республики работает в компании «Башнефть». Это самое крупное предприятие, – отметил врио главы Башкирии Радий Хабиров, который в ходе рабочей поездки посетил праздничное мероприятия.
Строительство и ввод в эксплуатацию «Сапсан-Арены» для жителей Кумертау – это не рядовое событие, это действительно очень важный шаг. Горожане любят заниматься спортом, многие записаны в спортивные секции. Но из-за отсутствия нормальной площадки людям раньше приходилось ездить в другие города и даже в соседний регион, эту ситуацию точно нормальной назвать нельзя. Теперь в спортивной жизни горожан многое изменится в положительную сторону.
- Безусловно, это так. Мой сын 8 лет занимался лыжами, но мечтал о хоккее. Занимался им, конечно, но приходилось раньше или во дворе играть с ребятами, или выезжать далеко – в Салават ездили, в Тюльган, это соседняя Оренбургская область. Сейчас, наконец, мечта сына исполнилась: он будет тренироваться в своем городе на прекрасном льду под руководством профессионального тренера, – рассказывает жительница Кумертау.
- Когда вырасту, тоже буду спортсменом! – тут же из толпы выкрикивает мальчуган лет четырех. Судя по его решительному напору, нет никаких сомнений, что как только чуть подрастет, он придет именно сюда.
Открытие «Сапсан-Арены» – важное событие не только в жизни жителей Кумертау, но и для всей республики, так как это один из первых объектов, построенных и приуроченных к празднованию 100-летия Башкирии, вековой юбилей республики будет отмечаться уже в грядущем 2019 году. Своими чувствами и пожеланиями с горожанами поделился Радий Хабиров.
- Я сейчас испытываю особое чувство волнения, потому что с Кумертау связана моя молодость: будучи студентом, я несколько лет приезжал сюда в составе стройотрядов. Я искренно верю, что эти стены подарят нашей стране, всему миру нового Харламова, новых братьев Гимаевых, Овечкина, новую Ирину Роднину, Плющенко и других великих спортсменов. Хотел бы поблагодарить компанию «Башнефть», которая приняла самое активное участие в строительстве ледовой арены.
Вообще субботний день выдался полным на приятные события для горожан: «Сапсан-Арена» стала не единственным подарком для них.
- Сегодня большой праздник, а у башкортостанцев принято в праздники приходить с подарками. Я тоже к вам сегодня пришел с подарком. Кумертау очень сильно развивается, становится красивее, это очень активный и очень молодой город. И так некрасиво, что в самом сердце города есть старый заброшенный стадион. Я сегодня принял решение, что мы вам подарим стадион: у вас будет новый красивый стадион (его отреставрируют на 90% за счет средств Башкирии, прим.). Я вот сам в хоккей не играю, другим видом спорта занимаюсь. Но к нашим хоккеистам тоже не мог прийти без подарка. По федеральной программе мы предоставляем вам для спортивной хоккейной секции автобус, – объявил глава республики.
Сам Радий Хабиров тоже не остался без приятного подарка. Легенда башкирского хоккея, мастер спорта СССР, ветеран клуба «Салават Юлаев» Рашит Гимаев подарил главе памятную хоккейную клюшку.
- Уверен, что новый спортивный комплекс станет любимым местом здорового досуга для взрослых и детей, - подчеркнул Руководитель Аппарата ПАО АНК «Башнефть» Василий Никонов. - Хоккей в республике очень популярен, и теперь у жителей Кумертау тоже появилась возможность заниматься этим видом спорта на специально оборудованной площадке круглый год. Более того, теперь в городе можно проводить полноценные соревнования, что только добавит число желающих встать на лед и взять в руки клюшку, особенно среди подрастающего поколения.
Развитие массового спорта является одним из ключевых направлений благотворительной деятельности «Башнефти». Только в этом году при поддержке компании открылась вторая очередь универсального спортивного ледового комплекса «Туймазы-Арена», начал работать Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Тирлян Белорецкого района, практически завершено сооружение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Ермекеевском районе.
Праздничное открытие «Сапсан Арены» в Курмертау завершилось концертом и игрой легендарного «Салавата Юлаева» с командой ветеранов хоккея.