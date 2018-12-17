«Башнефть» построила в Кумертау современный спорткомплекс – ледовую «Сапсан Арену»

- Сегодня большой праздник, а у башкортостанцев принято в праздники приходить с подарками. Я тоже к вам сегодня пришел с подарком. Кумертау очень сильно развивается, становится красивее, это очень активный и очень молодой город. И так некрасиво, что в самом сердце города есть старый заброшенный стадион. Я сегодня принял решение, что мы вам подарим стадион: у вас будет новый красивый стадион (его отреставрируют на 90% за счет средств Башкирии, прим.). Я вот сам в хоккей не играю, другим видом спорта занимаюсь. Но к нашим хоккеистам тоже не мог прийти без подарка. По федеральной программе мы предоставляем вам для спортивной хоккейной секции автобус, – объявил глава республики.