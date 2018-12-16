Новый министр здравоохранения Башкирии высказался о своем назначении

Назначенный 13 декабря министром здравоохранения Башкирии Максим Забелин на следующий день написал о своем отношении к назначению и о своих задачах на новом посту.
- Мог бы я ещё месяц назад представить, что жизнь сделает такой крутой вираж? – написал Максим Забелин. - Решиться и уехать в другой город, отказаться от привычного уклада жизни, перевернуть все. Непросто, скажу я вам.
- Но впереди - масштабные цели и задачи: развитие сельской медицины, повышение качества и доступности медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене, продолжение и развитие проектов «Бережливая поликлиника» и «Бережливый стационар», развитие цифровых медицинских технологий в регионе и многое, многое другое, - продолжил он. - Как писал Марио Пьюзо, это «предложение, от которого невозможно отказаться».
- Тем не менее, уверен, что, решая глобальные вопросы, крайне важно не упускать из вида локальное, быть внимательным к деталям- поделился Максим Забелин. - Медицина - это конкретные люди - персонал, врачи, медсёстры, администраторы. Вижу одну из важнейших целей своей миссии - быть открытым, выслушать и помочь на местах. Сделать все возможное для развития и улучшения работы поликлиник, больниц, научных медицинских центров. Повысить авторитет врача, престиж профессии.
Пост нового министра здравоохранения в Facebook за два дня отметили более 450 человек, а прокомментировали 187. В основном это люди, которые знают Максима Забелина, они желают ему успеха и слаженной команды. Кто-то советует новому министру внимательно присмотреться к своему окружению и возможно «почистить» его.
О Максиме Забелине известно, что он родом из Курской области. Окончил Военно-медицинскую академию по специальности «хирургия», МВА по программе «Менеджмент в здравоохранении» Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, а также факультет «Государственное и муниципальное управление» этой же академии. Доктор медицинских наук.
Трудовой путь в медицине начинал в 2003 году начальником медицинской службы авиабазы Минобороны в Курске, затем работал в госпиталях министерства, доцентом кафедры хирургии Государственного института усовершенствования врачей Минобороны РФ. В 2010 году устроился врачом-онкологом в ГКБ № 67 Москвы, а в 2013 году возглавил хирургическое отделение столичной ГКБ №50. В 2013-2015 годы — заместитель главного врача по медицинской части Московского областного онкологического диспансера.
В 2015 году был назначен заместителем генерального директора — главным врачом «Государственного научного центра Российской Федерации Федеральный медицинский биофизический центр им А.И. Бурназяна» (Москва). Позже недолго проработал в должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (Москва). В Национальный медицинский исследовательский центр радиологии (Москва) устроился в октябре текущего года.