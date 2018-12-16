Новый министр здравоохранения Башкирии высказался о своем назначении

- Тем не менее, уверен, что, решая глобальные вопросы, крайне важно не упускать из вида локальное, быть внимательным к деталям- поделился Максим Забелин. - Медицина - это конкретные люди - персонал, врачи, медсёстры, администраторы. Вижу одну из важнейших целей своей миссии - быть открытым, выслушать и помочь на местах. Сделать все возможное для развития и улучшения работы поликлиник, больниц, научных медицинских центров. Повысить авторитет врача, престиж профессии.