«Ломая барьеры» пригласил родителей детей с ограниченными возможностями на обучение

17-18 декабря в Уфе пройдут две встречи для поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в центре социальных технологий «Ломая барьеры». Все мероприятия бесплатные.
17 декабря в Уфе состоится мотивационная встреча с Виктором Сергеевым (Москва). Встреча состоится в малом зале БЦ «ТЕРРИТОРИЯ 3000» (г. Уфа, ул. Менделеева, 134/7, 3 этаж). Начало в 12.00.
У Виктора прогрессирующая мышечная дистрофия, 1 группа, но несмотря на свое заболевание, он ведёт активную общественную деятельность и своим примером «ломает все барьеры»: посетил свыше 20 стран мира и объездил всю Россию, входит в рабочую группу по делам инвалидов при президенте России. Работает специалистом по связям с общественностью в Региональной общественной организации инвалидов «Сильные Активные Молодые Инвалиды» (СAМИ).
18 декабря состоится обучающий семинар для родителей детей с ОВЗ и специалистов на тему: «Ребенок с особыми потребностями в детском саду, что важно знать, чтобы не навредить ребенку и сохранить свое здоровье». Спикер: Урвачева Александра — физический терапевт, г. Санкт-Петербург.
Семинар состоится в БЦ «Территория 3000» (г.Уфа, ул.Менделеева,134/7, малый конференц-зал, 3 этаж) с 10.00 до 17.00ч. Производится предварительная запись на семинар, количество мест ограничено. Запись и подробности по телефону 8-917-741-80-69 или в личных сообщениях у Али Хабировой.
На семинаре будут рассмотрены вопросы правильного позиционирования в течение дня, о профилактике вторичных осложнений, будут разработаны основные принципы безопасного перемещения ребенка, будут даны подсказки, где искать информацию и учиться.
Семинаром предусмотрено обсуждение различных наработок о том, как общаться с ребенком и понимать, что он хочет, если ребенок не может говорить.