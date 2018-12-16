«Ломая барьеры» пригласил родителей детей с ограниченными возможностями на обучение

У Виктора прогрессирующая мышечная дистрофия, 1 группа, но несмотря на свое заболевание, он ведёт активную общественную деятельность и своим примером «ломает все барьеры»: посетил свыше 20 стран мира и объездил всю Россию, входит в рабочую группу по делам инвалидов при президенте России. Работает специалистом по связям с общественностью в Региональной общественной организации инвалидов «Сильные Активные Молодые Инвалиды» (СAМИ).