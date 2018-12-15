Неделя в Башкирии: Смог над Сибаем, футбол, Торатау, жильё для сирот и «Опора России»

В понедельник, 10 декабря, в Уфе отметили Международный день футбола и представили журналистам нового игрока ФК «Уфа».
Во вторник, 11 декабря, в администрации Уфы представили нового вице-мэра и рассказали еще о двух новых назначениях.
И.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин встретился с журналистами и рассказал о своем видении задач, стоящих перед образованием. В том числе он сказал, что будет бороться с репетиторством в школах.
В среду, 12 декабря, стало известно, что Радий Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау», в состав которого вошли шиханы Тратау и Юрактау.
В этот день СМИ взорвались сообщениями из Сибая, где уже несколько дней над городом повис смог. Стало известно об источнике смога. Вечером перед администрацией города прошел стихийный сход граждан.
Медиакорсеть опубликовала результаты журналистского расследования о предоставлении жилья детям-сиротам в Белорецком районе и нашла там признаки коррупционной схемы.
В четверг, 13 декабря, журналист Медиакорсети провел в Сибае весь день, чтобы рассказать о том, что там происходит. Главный вывод из поездки: коммуникационная паника в городе началась из-за слабой разъяснительной работы местной власти.
В этот день стало известно, где будет работать бывший министр здравоохранения Георгий Шебаев, и что в Башкирии появится новый министр здравоохранения. Вместо Рафаэля Яппарова назначен Максим Забелин.
В четверг врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с учеными, было решено проводить «Час науки».
Также в Уфе прошло заседание суда по делу об «афере на миллиард». Ход процесса позволяет сделать вывод, что в нем может не оказаться потерпевших.
В пятницу, 14 декабря, Уфа впервые приняла съезд лидеров «Опоры России», на нем врио главы Башкирии Радий Хабиров обратился к предпринимателям и раскрыл принципы политики, которой он будет придерживаться в отношениях с бизнесом.
В этот же день глава администрации Уфы Ульфат Мустафин сообщил, что власть отказалась от идеи построить новое кладбище под Уфой в сторону Нагаево.
А телеканал «Россия Башкортостан» распространил видео задержания главного лесничего Белорецкого района Олега Муллоджанова. Тот при этом даже потерял сознание.
В этот же день бывшего министра образования Гульназ Шафикову представили коллективу Башкирского института развития образования в качестве его директора.