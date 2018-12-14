Юрий Шевчук и группа «ДДТ» выдали новый клип «Альтернатива»

Юрий Шевчук и группа «ДДТ» выпустили в свет свой новый музыкальный видеоклип к песне «Альтернатива».
Судя по первым отзывам в соцсетях, и песня, и клип сразу пришлись по душе очень многим поклонникам Шевчука.
- Это прямо про меня: "Моя кровать, мой пьедестал, проснулся утром и устал"! - пишут в соцсетях почитатели таланта Шевчука. - Умеет Юрий Юлианович несколькими простыми словами выразить всю суть.
Тем временем видеоклип из нового альбома "Галя, ходи" уже стремительно набирает просмотры в интернете.