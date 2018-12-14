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В Уфе покажут мастерство игры на струнных башкирских народных инструментах

14 декабря 2018, 10:05
Фото: Башгосфилармония
17 и 18 декабря в Башгосфилармонии Уфы состоится третий республиканский конкурс исполнителей на башкирских народных инструментах «АМАНАТ».

Подано уже более 40 заявок, прием заявок завершится завтра, 15 декабря. В конкурсе участвуют учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студенты музыкальных колледжей, Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова и профессиональные исполнители. Конкурс проводится только для струнных номинаций — думбыристов и кыл-кубызистов.

В этом году в жюри будут не только музыканты из Башкирии, но и гости из Кыргызстана - Заслуженная артистка Кыргызской Республики Дилшат Кангелдиева, лауреат республиканских конкурсов Кыргызской РеспубликиАйнур Бердикулова.

Фото: Башгосфилармония

17 декабря с 15:00 до 17:00 в Камерном зале УГИИ им. З. Исмагилова пройдут мастер-классы членов жюри конкурса, а с 17:00 до 18:30 творческая встреча-концерт для студенчества и музыкальной общественности города.

Конкурсные прослушивания пройдут в Малом (Органном) зале Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова 18 декабря с 10:00 до 17:00 часов. В 19:00 состоится гала-концерт лауреатов и дипломантов «Аманата», а также гостей музыкального праздника и Национального оркестра народных инструментов РБ.

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