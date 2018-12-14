В Уфе покажут мастерство игры на струнных башкирских народных инструментах

В этом году в жюри будут не только музыканты из Башкирии, но и гости из Кыргызстана - Заслуженная артистка Кыргызской Республики Дилшат Кангелдиева, лауреат республиканских конкурсов Кыргызской РеспубликиАйнур Бердикулова.