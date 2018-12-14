В США назвали российские бомбардировщики Ту-160 музейными экспонатами

Поэтому появление столь возрастных машин в Латинской Америке нельзя расценивать как провокацию. Об этом пишет RNS.
Уитакер добавил, что США знают о прибытии российских Ту-160 в Венесуэлу. Сам американский политик не в курсе зачем они там нужны.
Госсекретарь США Майк Помпео высказался о произошедшем на своей страничке в Twitter. Он написал, что «два коррупционных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободы, пока их люди страдают».
МИД РФ такое высказывание задело. Слова Помпео там назвали «неприемлемыми» и «непрофессиональными». Между тем в Белом доме сообщили, что Москва уже пообещала убрать из Венесуэлы свои Ту-160 14 декабря.