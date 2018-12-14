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В США назвали российские бомбардировщики Ту-160 музейными экспонатами

14 декабря 2018, 11:42
Фото: pxhere.com
По мнению посла США в Колумбии Кевина Уитакера, приземлившиеся в Венесуэле российские бомбардировщики Ту-160 должны стоять в музее.

Поэтому появление столь возрастных машин в Латинской Америке нельзя расценивать как провокацию. Об этом пишет RNS.

Уитакер добавил, что США знают о прибытии российских Ту-160 в Венесуэлу. Сам американский политик не в курсе зачем они там нужны.

Госсекретарь США Майк Помпео высказался о произошедшем на своей страничке в Twitter. Он написал, что «два коррупционных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободы, пока их люди страдают».

МИД РФ такое высказывание задело. Слова Помпео там назвали «неприемлемыми» и «непрофессиональными». Между тем в Белом доме сообщили, что Москва уже пообещала убрать из Венесуэлы свои Ту-160 14 декабря.

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