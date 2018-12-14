Штрафы за превышение скорости более чем на 10 км/ч могут вернуть

Так штрафы за превышение скорости более чем на 10 километров в час могут быть вновь введены в России. Об этом пишет RNS.
Соответствующие поправки в законы, ведомства должны представить не позднее первого марта следующего года.
В МВД отмечают, что превышение скорости остается в РФ самым частым нарушение ПДД. За 11 месяцев текущего года сотрудники ДПС выписали автовладельцам за данный проступок 81 300 штрафов. Обычно водители превышали скоростной режим на 20-40 километров в час.
Что касается штрафа за превышение скорости на 1-20 километров в час, то его отменили в 2013 году.