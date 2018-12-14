Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 пункта

Сегодня, 14 декабря, Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых.
Как пояснили в пресс-службе Банка России, принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение высоких инфляционных рисков, которые остаются таковыми особенно на краткосрочном горизонте.
- Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС, - говорится в комментарии пресс-службы регулятора. - Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.
Уточняется, что Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Уточним, что по данным пресс-службы Банка России, по итогам 2018 года инфляция ожидается около 4%, что соответствует цели Банка России. В ноябре годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 3,8% (3,9%, по оценке на 10 декабря).
Рост годовой инфляции в ноябре в основном связан с увеличением с 2,7 до 3,5% темпа прироста цен на продовольственные товары. Этому способствовало изменение баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках.
Продолжается подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля. На темпах роста потребительских цен уже начинает сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС. Большинство показателей инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, демонстрируют рост.
При этом ценовые ожидания предприятий увеличились в связи с произошедшим с начала года ослаблением рубля и предстоящим повышением НДС. Инфляционные ожидания населения повысились в ноябре. Сохраняется неопределенность относительно их дальнейшей динамики.
Ситуация на внутреннем финансовом рынке в ноябре и первой половине декабря оставалась стабильной, не создавая дополнительных проинфляционных рисков.
По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят 3,9–4,2% к концу 2018 года. Под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5,0–5,5% на конец 2019 года.
Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.
Повышение ключевой ставки носит упреждающий характер и позволит ограничить риски закрепления инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. Прогноз учитывает принятое Банком России решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.
В Центробанке отмечают, что продолжается некоторое ужесточение денежно-кредитных условий. Доходности ОФЗ остаются заметно выше уровней I квартала текущего года. Происходит дальнейшее повышение процентных ставок на депозитно-кредитном рынке. Повышение ключевой ставки Банком России будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.
Возможный отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.
Сохраняется неопределенность относительно реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС и действие других проинфляционных факторов.
Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, бюджетными расходами, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 8 февраля 2019 года.