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В Уфе в Сипайлово в срочном порядке расселяют 36 семей из аварийной девятиэтажки

13 декабря 2018, 05:07
Фото: Скриншот ГТРК Башкортостан.
Временно люди будут проживать в гостиницах, новые квартиры они получат в течение следующего года.

Из аварийного дома в Сипайлово в срочном порядке расселяют 36 семей, сообщают «Вести-Башкортостан». Сейчас жильцов временно расселяют в гостиницы, но они боятся остаться без квартир вовсе.

Подъезд находится между двумя домами на улице Жукова. То есть изначально на этом месте квартиры не предусматривались. Жильцы уверяют, первые трещины появились сразу же после сдачи объекта – в 1988 году.

Госжилинспекция постановила, что дом не пригоден для проживания в 2013 году. Прокуратура Башкирии в судебном порядке обязала администрацию города признать здание аварийным и сейчас всех жильцов пятого подъезда переселяют.

Новые квартиры жильцы должны получить в течение следующего года.

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