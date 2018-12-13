В Башкирии в массовом ДТП пострадали три человека

65-летний житель ХМАО, двигаясь в направлении Челябинска за рулём «Volkswagen Golf», совершил столкновение с попутным «Fiat Ducato», который ожидал поворота налево в направлении села Базилеевки. От удара, последнего выбросило на встречный «Renault Duster». В результате аварии водитель «Volkswagen» и его 65-летняя пассажирка получили травмы. В аварии также пострадал 22-летний водитель «Renault».