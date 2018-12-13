В Башкирии для воспитанников социальных приютов устроят новогоднее кулинарное шоу

Завтра, 14 декабря, с 10 часов утра в Уфе стартует благотворительная акция профориентационной направленности «Кулинарное шоу от Деда Мороза и Снегурочки», адресованная детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Как сообщили организаторы конкурса, в проекте примут участие 30 воспитанников из районных социальных приютов: отделения социального приюта из села Охлебинино Иглинского района, отделения социального приюта из деревни Ишмуратово Нуримановского района и отделения социального приюта из села Михайловка Уфимского района. Возраст детей – от 5 до 10 лет.
Акцию решили провести вместе сотрудники филиала центра занятости Уфы по Калининскому району и коллектив одного их ресторанов города. Специалисты ресторана в игровой форме продемонстрируют навыки приготовления блюд, сервировки стола, а также расскажут об основных правилах техники безопасности при работе на кухне.
В рамках встреч с воспитанниками социальных приютов запланированы не только обучающие, но и познавательные игры, конкурсы и викторины с участием Деда Мороза, Снегурочки и Волшебной Феи.
Завершится мероприятие чаепитием и дегустацией блюд, приготовленных совместно с детьми, а также вручением памятных подарков ребятам от спонсоров акции.
- Целью данного мероприятия является, в частности, пробудить в детях желание овладеть различными трудовыми умениями и навыками в ведении домашнего хозяйства, - сообщили Медиакорсети организаторы акции. - У каждого воспитанника социального приюта – непростая судьба, сложная жизненная ситуация и организованное для таких детей мероприятие позволит им на некоторое время окунуться в атмосферу праздника. А мы, взрослые, помним, что «Чужих детей не бывает».