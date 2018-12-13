В Башкирии для воспитанников социальных приютов устроят новогоднее кулинарное шоу

- Целью данного мероприятия является, в частности, пробудить в детях желание овладеть различными трудовыми умениями и навыками в ведении домашнего хозяйства, - сообщили Медиакорсети организаторы акции. - У каждого воспитанника социального приюта – непростая судьба, сложная жизненная ситуация и организованное для таких детей мероприятие позволит им на некоторое время окунуться в атмосферу праздника. А мы, взрослые, помним, что «Чужих детей не бывает».