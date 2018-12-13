Уфимцу дали условный срок за покушение на коммерческий подкуп

49-летний уфимец признан виновным по статье «Покушение на посредничество в коммерческом подкупе, совершенное за заведомо незаконные действия», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
По версии следствия и суда, в июле 2018 года прораб строительной бригады по рекомендации своего знакомого обратился к обвиняемому с просьбой оказать содействие в прохождении обучения десятью его сотрудниками по квалификациям плиточник, маляр и штукатур.
Мужчина предложил вместо обучения за 130 тысяч рублей предоставить ему готовые свидетельства о присвоении вышеуказанных квалификаций без фактического прохождения обучения и проверки знаний.
Прораб сообщил об этом в правоохранительные органы.
После получения незаконно изготовленных свидетельств об обучении и передачи денежных средств, злоумышленника задержали с поличным. Подсудимый ознакомился с материалами дела и сознался в совершенном преступлении.
Суд приговорил мужчину к условному лишению свободы сроком на один год и штрафу в размере 30 тысяч рублей.