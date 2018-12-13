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Уфимцу дали условный срок за покушение на коммерческий подкуп

13 декабря 2018, 15:18
Фото: surb.sledcom.ru
За 130 тысяч рублей подсудимый предлагал прорабу получить сертификаты без прохождения обучения.

49-летний уфимец признан виновным по статье «Покушение на посредничество в коммерческом подкупе, совершенное за заведомо незаконные действия», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По версии следствия и суда, в июле 2018 года прораб строительной бригады по рекомендации своего знакомого обратился к обвиняемому с просьбой оказать содействие в прохождении обучения десятью его сотрудниками по квалификациям плиточник, маляр и штукатур.

Мужчина предложил вместо обучения за 130 тысяч рублей предоставить ему готовые свидетельства о присвоении вышеуказанных квалификаций без фактического прохождения обучения и проверки знаний.

Прораб сообщил об этом в правоохранительные органы.

После получения незаконно изготовленных свидетельств об обучении и передачи денежных средств, злоумышленника задержали с поличным. Подсудимый ознакомился с материалами дела и сознался в совершенном преступлении.

Суд приговорил мужчину к условному лишению свободы сроком на один год и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

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