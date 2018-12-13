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Ротенберг: до 2020 года в стране появятся 50 хоккейных площадок

13 декабря 2018, 18:09
Фото: fhr.ru
Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг рассказал о спортивной инфраструктуре в городах страны и значении завоеванных на олимпиаде золотых медалей.

Глава ФХР напомнил, что возвращения в Россию олимпийского золота хоккеисты ждали 26 лет. Как пишет «Советский спорт», после Олимпиады молодежь активнее стала заниматься спортом, эта цифра за несколько месяцев увеличилась с 98 до 110 тысяч занимающихся.

По словам Ротенберга, именно эти дети – потенциальные участники Олимпиад, которые пройдут в 2026 и 2030 годах. Теперь федерация должна создать все условия для занятий спортсменов, убедиться, что инфраструктура находится в хорошем состоянии, и выстроить комплексные методики подготовки. Сейчас запланировано строительство 400 новых арен, первые 50 площадок запустят до 2020 года.

За развитием хоккея регулярно следят 60 миллионов россиян, этому тоже способствовала победа олимпийской сборной. «Все-таки самое главное – это то, что мы сумели вернуть звания олимпийских чемпионов 26 лет спустя. Мы видим, как победа на Олимпийских играх благотворно влияет и продолжит влиять на развитие как профессионального, так и массового хоккея», – отметил Ротенберг. Важной задачей ФХР он назвал не только подготовку профессиональных спортсменов, но и заботу о здоровье людей.

В России разработан единый стандарт для подготовки спортсменов, соответствующий требованиям Минспорта. Национальная программа подготовки хоккеистов была запущена недавно. Развивается и инфраструктура – строятся профессиональные хоккейные центры с ледовыми аренами, восстановительными комплексами и тренажерами. Они уже есть в Санкт-Петербурге, Казани и Ярославле. Юношеские команды U17, U18, U19 уже сейчас неплохо выступают, для них разрабатываются пособия. Все больше молодых людей, закончивших спортивные школы, хотят работать тренерами. Для трудоустройства у них есть все возможности.

Ведется и активная антикоррупционная работа: ФХР проводит постоянный мониторинг. Аркадий Ротенберг призвал родителей и тренеров обращать внимание на коррупцию и информировать федерацию. Каждый случай будет тщательно разбираться.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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