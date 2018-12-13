Ротенберг: до 2020 года в стране появятся 50 хоккейных площадок

За развитием хоккея регулярно следят 60 миллионов россиян, этому тоже способствовала победа олимпийской сборной. «Все-таки самое главное – это то, что мы сумели вернуть звания олимпийских чемпионов 26 лет спустя. Мы видим, как победа на Олимпийских играх благотворно влияет и продолжит влиять на развитие как профессионального, так и массового хоккея», – отметил Ротенберг. Важной задачей ФХР он назвал не только подготовку профессиональных спортсменов, но и заботу о здоровье людей.