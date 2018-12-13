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Глава "Россетей" Ливинский: электричество будет всегда

13 декабря 2018, 16:43
В России профессия энергетика будет востребована еще долгие годы, поэтому будущим энергетикам не стоит опасаться безработицы. Об этом заявил глава "Россетей" Павел Ливинский на TED-лекции для участников Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле.

«Новые известия» сообщают, что Ливинский во время выступления акцентировал внимание на том, что большинство профессий отомрет в скором времени по причине прогресса. Необходимо понимать, что значительная часть профессий сопровождается масштабной автоматизацией. Электричество, как базовый ресурс современного мира, не исчезнет никогда, следовательно нет оснований полагать, что в ближайшее столетие что-либо изменится. Вместе с тем, Ливинский отметил изменения, которые ожидаются в энергетике. Речь идет об автоматизации и цифровизации процессов, обеспечивающие оптимизацию энергопотребления таким образом, чтобы уменьшить ценовые показатели ресурса для потребителя.

Помимо всего, Ливинский сказал, что хотел бы видеть все больше талантливых людей в энергетических отраслях, которые являются важной сферой для государства и для человечества в целом. Энергетику, как современному, так и будущему, необходимо обладать широкой технической базой и системным мышлением, чтобы эффективно применять свои знания на специфику всех регионов России. Глава «Россетей» также отметил, что специалист, естественно, должен любить свою работу.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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