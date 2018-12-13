Глава "Россетей" Ливинский: электричество будет всегда

«Новые известия» сообщают, что Ливинский во время выступления акцентировал внимание на том, что большинство профессий отомрет в скором времени по причине прогресса. Необходимо понимать, что значительная часть профессий сопровождается масштабной автоматизацией. Электричество, как базовый ресурс современного мира, не исчезнет никогда, следовательно нет оснований полагать, что в ближайшее столетие что-либо изменится. Вместе с тем, Ливинский отметил изменения, которые ожидаются в энергетике. Речь идет об автоматизации и цифровизации процессов, обеспечивающие оптимизацию энергопотребления таким образом, чтобы уменьшить ценовые показатели ресурса для потребителя.