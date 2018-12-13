Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен руководителем АРВЭ

Вице–президентом ассоциации назначили директора блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом» Кирилла Комарова, сообщает 56orb.ru. В ассоциацию вошли первые пять участников из числа главных субъектов отрасли - «УК «Роснано», «Вестас», ГК Хевел, «Солар Системс» и Австрийско-российский консорциум компаний «Вершина Девелопмент», Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbH.
Кроме этого, в ряды организации планируют вступить «Фортум», «Энел Россия», «Росатом», «Северсталь», «ЕвроСибЭнерго». Также к участию в работе ассоциации пригласили компании, исполняющие проекты в сфере возобновляемой энергетики. Речь идет о генерирующих предприятиях, девелоперов проектов генерации ВИЭ, производителях оборудования и цифровых решений, инжиниринговых и финансовых организациях, научно-исследовательских и образовательных учреждениях.
В числе главных целей АРВЭ – содействие привлечению инвестиций, освоение современных технологий, увеличение глубины локализации производства основного оборудования и распространение использования в России возобновляемых источников энергии.
Ассоциацией планируется выработка общих стратегических решений, принятие активного участия в обсуждении изменений в законах и других предложений, относящихся к развитию сектора возобновляемой энергетики. Кроме этого, организация будет представлять интересы своих членов и принимать участие в принятии решений, определяющих государственную политику в сфере ВИЭ. Также организация намерена участвовать в управлении инфраструктурными организациями отрасли энергетики.
Отмечается, что первым шагом АРВЭ станет подготовка консолидированной позиции и создание концепции механизма поддержки ВИЭ в России на период после 2024 года. Также организация займется разработкой соответствующей нормативно-правовой документации.