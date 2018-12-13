Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен руководителем АРВЭ

Ассоциацией планируется выработка общих стратегических решений, принятие активного участия в обсуждении изменений в законах и других предложений, относящихся к развитию сектора возобновляемой энергетики. Кроме этого, организация будет представлять интересы своих членов и принимать участие в принятии решений, определяющих государственную политику в сфере ВИЭ. Также организация намерена участвовать в управлении инфраструктурными организациями отрасли энергетики.