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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен руководителем АРВЭ

13 декабря 2018, 11:37
Фото: kremlin.ru
Некоммерческая организация «Ассоциации развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ) объявила, что начинает свою деятельность. По итогам голосования участников главой Ассоциации был избран председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

Вице–президентом ассоциации назначили директора блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом» Кирилла Комарова, сообщает 56orb.ru. В ассоциацию вошли первые пять участников из числа главных субъектов отрасли - «УК «Роснано», «Вестас», ГК Хевел, «Солар Системс» и Австрийско-российский консорциум компаний «Вершина Девелопмент», Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbH.

Кроме этого, в ряды организации планируют вступить «Фортум», «Энел Россия», «Росатом», «Северсталь», «ЕвроСибЭнерго». Также к участию в работе ассоциации пригласили компании, исполняющие проекты в сфере возобновляемой энергетики. Речь идет о генерирующих предприятиях, девелоперов проектов генерации ВИЭ, производителях оборудования и цифровых решений, инжиниринговых и финансовых организациях, научно-исследовательских и образовательных учреждениях.

В числе главных целей АРВЭ – содействие привлечению инвестиций, освоение современных технологий, увеличение глубины локализации производства основного оборудования и распространение использования в России возобновляемых источников энергии.

Ассоциацией планируется выработка общих стратегических решений, принятие активного участия в обсуждении изменений в законах и других предложений, относящихся к развитию сектора возобновляемой энергетики. Кроме этого, организация будет представлять интересы своих членов и принимать участие в принятии решений, определяющих государственную политику в сфере ВИЭ. Также организация намерена участвовать в управлении инфраструктурными организациями отрасли энергетики.

Отмечается, что первым шагом АРВЭ станет подготовка консолидированной позиции и создание концепции механизма поддержки ВИЭ в России на период после 2024 года. Также организация займется разработкой соответствующей нормативно-правовой документации.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество#Видео
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