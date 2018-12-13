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ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД

13 декабря 2018, 07:22
Фото: Mkset.ru
Мораторий будет касаться только МВД.

Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина.

- Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс, - сказал Мирошкин.

Важное уточнение – временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД. Нет гарантии, что изменения не могут ввести Министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение.

По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, многие будущие водители просят даже ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах.

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