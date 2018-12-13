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Генсек НАТО и Порошенко призвали отпустить украинских моряков

13 декабря 2018, 15:59
Фото: Kremlin.ru
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко провел совещание. Тема касалась «российской агрессии».

Как пишет газета «Известия» 13 декабря, политики считают, что Россия «должна немедленно» освободить украинских военнослужащих и обеспечить свободное судоходство в акватории Азовского моря.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что РФ неправомерно применила военную силу во время инцидента.

Напомним, 25 ноября три боевых корабля ВМФ Украины незаконно пересекли российскую границу, пытаясь прорваться в Азовское море. Погранслужба вынуждена была открыть огонь, несколько украинских моряков получили ранения.

Сейчас экипажи арестованы, при обыске сотрудники ФСБ нашли оружие и приказ о прорыве границы.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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