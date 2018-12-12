Юнармейцы станут участниками фестиваля патриотической песни во Владимире

Мероприятие проводится уже четвертый год подряд. Отделение детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Владимирской области и Всероссийская общественная организации ветеранов «Боевое братство» выступили его организаторами, сообщает “Советский спорт”
На IV Международном фестивале патриотической песни выступят коллективы владимирских юнармейцев, гости из 18 российских регионов, а также Белоруссии и Донбасса.
В этом году основной темой мероприятия станет 30-летие окончания военных действий на территории Афганистана. Выступления юных патриотов пройдут в областном академическом театре драмы.