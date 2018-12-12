mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Юнармейцы станут участниками фестиваля патриотической песни во Владимире

12 декабря 2018, 15:50
Фото: yunarmy.ru
Международный фестиваль патриотической песни «Юнармия - чтим своих героев!» пройдет 15 декабря во Владимире.

Мероприятие проводится уже четвертый год подряд. Отделение детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Владимирской области и Всероссийская общественная организации ветеранов «Боевое братство» выступили его организаторами, сообщает “Советский спорт”

На IV Международном фестивале патриотической песни выступят коллективы владимирских юнармейцев, гости из 18 российских регионов, а также Белоруссии и Донбасса.

В этом году основной темой мероприятия станет 30-летие окончания военных действий на территории Афганистана. Выступления юных патриотов пройдут в областном академическом театре драмы.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48