Во Франции вспыхнула новая волна терроризма

Вместе с тем, ранее в этот же день сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Франции проводят операцию в районе кафедрального собора в Страсбурге. Так, личность стрелявшего установлена — им оказался уроженец французского города Шариф Шекат двадцати девяти лет. Ему удалось скрыться с места происшествия. На его поиски были направлены триста пятьдесят полицейских.