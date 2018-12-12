Во Франции вспыхнула новая волна терроризма

Газета «Известия» пишет, что терроризм в очередной раз захлестнул территорию Страсбурга. Все показания, которые собраны следователями, указывают на то, что стрелок во время нападения выкрикнул «Аллах Акбар!»
Вместе с тем, ранее в этот же день сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Франции проводят операцию в районе кафедрального собора в Страсбурге. Так, личность стрелявшего установлена — им оказался уроженец французского города Шариф Шекат двадцати девяти лет. Ему удалось скрыться с места происшествия. На его поиски были направлены триста пятьдесят полицейских.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы. Среда, двенадцатое декабря, в Страсбурге объявлена днем траура. Будут приспущены флаги, приостановит работу рождественская ярмарка, а также будут отменены все развлекательные мероприятия.