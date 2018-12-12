В Уфе парад Дедов Морозов состоится 25 декабря

В шествии примут участие 400 зимних волшебников со всей Уфы. В программе парада выступления народного коллектива группы барабанщиц и мажореток «Держава» и оркестра Городского дворца культуры. Начало построения - в 16:30 часов. После этого на площади состоится торжественная церемония открытия Центральной городской елки с участием главного Деда Мороза и Снегурочки. В программе: народные гуляния, зимние забавы, игры, выступления творческих коллективов города.