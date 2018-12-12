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В Уфе парад Дедов Морозов состоится 25 декабря

12 декабря 2018, 11:28
Фото: Пресс-служба администрации Уфы
Праздничная программа начнется в 16:30.

25 декабря в 18:00 на площади имени Ленина пройдет традиционный Парад Дедов Морозов, сообщили в пресс-службе администрации города.

В шествии примут участие 400 зимних волшебников со всей Уфы. В программе парада выступления народного коллектива группы барабанщиц и мажореток «Держава» и оркестра Городского дворца культуры. Начало построения - в 16:30 часов. После этого на площади состоится торжественная церемония открытия Центральной городской елки с участием главного Деда Мороза и Снегурочки. В программе: народные гуляния, зимние забавы, игры, выступления творческих коллективов города.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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