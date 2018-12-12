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В России продлили действие скидки в 50% на штрафы за нарушение

12 декабря 2018, 11:47
Фото: гибдд.рф
Сегодня Госдума России в заключительном чтении приняла закон, который позволит продлить скидку в 50% на штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Соответствующие поправки внесут в административный кодекс РФ. Об этом пишет RNS.

Законопроект восстанавливает 20-дневный срок, установленный для оплаты штрафа в размере 50% от суммы определенного штрафа.

Данную инициативу в правительстве озвучили еще в середине нынешнего года. Поправки позволяют восстановить пропущенный срок для выплаты штрафов за нарушение ПДД со скидкой в 50%, в случае если нарушитель получил копию постановления о назначении штрафа после 20 дней со дня его вынесения.

По мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, продление скидки позволит восстановить справедливость в отношении автомобилистов. Ведь заказные письма с требованием заплатить штраф часто доходят до адресата по истечении указанного срока. В итоге нарушитель теряет право на скидку.

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