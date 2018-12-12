В России продлили действие скидки в 50% на штрафы за нарушение

Законопроект восстанавливает 20-дневный срок, установленный для оплаты штрафа в размере 50% от суммы определенного штрафа.
Данную инициативу в правительстве озвучили еще в середине нынешнего года. Поправки позволяют восстановить пропущенный срок для выплаты штрафов за нарушение ПДД со скидкой в 50%, в случае если нарушитель получил копию постановления о назначении штрафа после 20 дней со дня его вынесения.
По мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, продление скидки позволит восстановить справедливость в отношении автомобилистов. Ведь заказные письма с требованием заплатить штраф часто доходят до адресата по истечении указанного срока. В итоге нарушитель теряет право на скидку.