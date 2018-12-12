В Одноклассниках появился новый вид голосования – фотоопросы

Фотоопрос состоит из двух вариантов ответа – изображений: принять участие в опросе можно по клику на картинку. Создать фотоопрос можно из стандартной формы публикаций и задать для него все параметры, доступные и для обычных голосований: например, сделать его анонимным, а результаты – доступными до или после ответа пользователя.