В Одноклассниках появился новый вид голосования – фотоопросы

Фотоопрос состоит из двух вариантов ответа – изображений: принять участие в опросе можно по клику на картинку. Создать фотоопрос можно из стандартной формы публикаций и задать для него все параметры, доступные и для обычных голосований: например, сделать его анонимным, а результаты – доступными до или после ответа пользователя.
Также во всех опросах в ОК появилась возможность ограничить время голосования. В одной публикации можно разместить сразу несколько голосований с фотографиями и добавить любые другие элементы: текст, видео, картинки или музыку.
Рекламодатели смогут продвигать свои фотоопросы через инструмент нативного продвижения публикаций внутри ОК, чтобы повысить вовлеченность подписчиков в своих группах. Например, таким образом можно предложить пользователям выбрать дизайн или в игровой форме рассказать о двух продуктах.
Фотоопросы уже доступны пользователям ОК на всех платформах.