mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Одноклассниках появился новый вид голосования – фотоопросы

12 декабря 2018, 04:50
Фото: ok.ru
С их помощью пользователи смогут привлекать внимание друзей и получать от них больше обратной связи, а владельцы групп получат инструмент дополнительного вовлечения подписчиков в обсуждения с помощью ярких публикаций.

Фотоопрос состоит из двух вариантов ответа – изображений: принять участие в опросе можно по клику на картинку. Создать фотоопрос можно из стандартной формы публикаций и задать для него все параметры, доступные и для обычных голосований: например, сделать его анонимным, а результаты – доступными до или после ответа пользователя.

Также во всех опросах в ОК появилась возможность ограничить время голосования. В одной публикации можно разместить сразу несколько голосований с фотографиями и добавить любые другие элементы: текст, видео, картинки или музыку.

Рекламодатели смогут продвигать свои фотоопросы через инструмент нативного продвижения публикаций внутри ОК, чтобы повысить вовлеченность подписчиков в своих группах. Например, таким образом можно предложить пользователям выбрать дизайн или в игровой форме рассказать о двух продуктах.

Фотоопросы уже доступны пользователям ОК на всех платформах.

Материалы по теме
Одноклассники покажут в прямом эфире два матча сборной России по футболуОдноклассники запустили приложение ЧМ-2018 со стримами и новостями чемпионаОдноклассники запустили турнир для создателей мобильных игр
#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48