Прокуратура через суд запретила ООО «Транс-Лайн» перевозить людей в Уфе

В Октябрьском районном суде Уфы поддержали требование районного прокурора о запрете нелегальных перевозок маршрутками перевозчика ООО «Транс-Лайн». Об этом сообщает надзорное ведомство, по версии которого, перевозчик не участвовал в конкурсе, как это должно было быть, и перевозил пассажиров нелегально.
- Мы считаем это решение предвзятым. Все это сделано с одной целью: выдавить с рынка несколько перевозчиков, в том числе, «Транс-Лайн», о котором идет речь. Естественно, мы будем обжаловать данное решение, – сказал нам по телефону Олег Куляшов, председатель «Союза автопредпринимателей Башкирии».