Прокуратура через суд запретила ООО «Транс-Лайн» перевозить людей в Уфе

- Мы считаем это решение предвзятым. Все это сделано с одной целью: выдавить с рынка несколько перевозчиков, в том числе, «Транс-Лайн», о котором идет речь. Естественно, мы будем обжаловать данное решение, – сказал нам по телефону Олег Куляшов, председатель «Союза автопредпринимателей Башкирии».