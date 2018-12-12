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Прокуратура через суд запретила ООО «Транс-Лайн» перевозить людей в Уфе

12 декабря 2018, 07:24
Фото: Сергей Словохотов / mkset.ru
Предприниматели с решением суда не согласны и будут его обжаловать.

В Октябрьском районном суде Уфы поддержали требование районного прокурора о запрете нелегальных перевозок маршрутками перевозчика ООО «Транс-Лайн». Об этом сообщает надзорное ведомство, по версии которого, перевозчик не участвовал в конкурсе, как это должно было быть, и перевозил пассажиров нелегально.

- Мы считаем это решение предвзятым. Все это сделано с одной целью: выдавить с рынка несколько перевозчиков, в том числе, «Транс-Лайн», о котором идет речь. Естественно, мы будем обжаловать данное решение, – сказал нам по телефону Олег Куляшов, председатель «Союза автопредпринимателей Башкирии».

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