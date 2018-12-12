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Оксана Федорова представила коллекцию одежды для будущих мам

12 декабря 2018, 12:42
Сохранение репродуктивного здоровья – она из наиболее острых проблем в современном мире. На возможность иметь детей влияют многие факторы: это и экология, вредные привычки, постоянные стрессы, и ненормированный рабочий день.

Эксперты уверены: чтобы подготовить себя к будущей социальной роли родителей, нужно соблюдать простые правила. Нужно полностью исключить алкоголь и никотин, регулярно проходить обследование у врача и ни в коем случае не заниматься самолечением. Прерывание беременности – еще один фактор риска, который в конечном итоге может привести к бесплодию, пишет «Бел.ру».

Задумываться о рождении детей нужно до 30 лет, поскольку в этом возрасте репродуктивная система находится «в боевой готовности».

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia и при содействии Минздрава России в этом году прошла социальная кампания «09.заРОЖДЕНИЕ моды». Ее задача показать, что ожидание ребенка – радостное и важное время любой женщины. Но даже в этот непростой период будущая мама может выглядеть стильно и красиво. Свои уникальные коллекции показали 12 дизайнеров, в их числе Яся Миночкина и Ольга Якубович. Известная модель, ведущая и дизайнер Оксана Федорова также присоединилась к проекту. По ее словам, свою первую коллекцию она начала создавать, когда сама ждала ребенка. «Мы создали для проекта «09.заРОЖДЕНИЕ моды» вечернее платье со шлейфом в теме нашей коллекции LIKE A MOVIE («Как кино»), образ нашей модели в положении отражает эстетику 80-х», – рассказала модельер. Платье исполнено таким образом, чтобы не скрыть беременность, а, наоборот, подчеркнуть положение женщины, которое действительно прекрасно.

О том, как одеваться и выглядеть стильно во время ожидания ребенка, могут позаботиться дизайнеры, но о здоровье думать нужно только самим. Все о репродуктивном здоровье вы найдете на сайте www.takzdorovo.ru.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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