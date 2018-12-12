Оксана Федорова представила коллекцию одежды для будущих мам

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia и при содействии Минздрава России в этом году прошла социальная кампания «09.заРОЖДЕНИЕ моды». Ее задача показать, что ожидание ребенка – радостное и важное время любой женщины. Но даже в этот непростой период будущая мама может выглядеть стильно и красиво. Свои уникальные коллекции показали 12 дизайнеров, в их числе Яся Миночкина и Ольга Якубович. Известная модель, ведущая и дизайнер Оксана Федорова также присоединилась к проекту. По ее словам, свою первую коллекцию она начала создавать, когда сама ждала ребенка. «Мы создали для проекта «09.заРОЖДЕНИЕ моды» вечернее платье со шлейфом в теме нашей коллекции LIKE A MOVIE («Как кино»), образ нашей модели в положении отражает эстетику 80-х», – рассказала модельер. Платье исполнено таким образом, чтобы не скрыть беременность, а, наоборот, подчеркнуть положение женщины, которое действительно прекрасно.