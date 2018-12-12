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Из-за шторма в Геленджике опрокинулась и затонула яхта

12 декабря 2018, 14:20
Фото: pixabay.com
В районе Геленджика после опрокидывания частной яхты один человек пропал без вести. Всего на борту находилось пять человек.

Газета «Известия» пишет, что инцидент произошел в ночь на двенадцатое декабря в акватории Геленджикской бухты в районе пансионата «Приветливый берег». Так, троих пассажиров частной яхты «Вега», которая принадлежала местному жителю, смыло волной в море из-за штормовой погоды. Двое из них самостоятельно добрались до берега, однако местонахождение третьего мужчины неизвестно.

В настоящее время спасатели ведут его поиски. Судно на берег вытянули прибывшие сотрудники «Кубань-СПАС». Следователи опрашивают выживших пассажиров. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

#Новости#Юлия Кононенко#Происшествия
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