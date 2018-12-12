Из-за шторма в Геленджике опрокинулась и затонула яхта

Газета «Известия» пишет, что инцидент произошел в ночь на двенадцатое декабря в акватории Геленджикской бухты в районе пансионата «Приветливый берег». Так, троих пассажиров частной яхты «Вега», которая принадлежала местному жителю, смыло волной в море из-за штормовой погоды. Двое из них самостоятельно добрались до берега, однако местонахождение третьего мужчины неизвестно.