Игорь Ашурбейли предлагает организовать «Союз ктиторов» в России

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отметил, что ктиторы обязаны полностью обеспечивать храм. В этом их главное отличие от благотворителей. Ктиторы спонсируют не только строительство и ремонты, они также приобретают мебель, иконы и другое внутреннее убранство. Как сообщает NewsNN, такой вид покровительства гораздо эффективнее, чем одноразовые пожертвования.
Игорь Ашурбейли давно занят в благотворительности. С 2009 года он работает над реконструкцией храма святой Елисаветы. Примечательно, что все расходы он взял на себя. Ашурбейли подарил храму уникальные святыни из Иерусалима: мощи мучениц святой Елисаветы Феодоровны и Варвары.
Кроме того Ашурбейли прямо из Ватикана привез еще одну необычную православную святыню - частицу Креста Господня. Реликвию заложили в копию Годеновского креста, который ранее ктитор доставил из Свято-Никольского Переславль-Залесского женского монастыря. Святыню установили в апреле прошлого года и именно она стала базой для новой росписи храма.
Годеновский крест считается исцеляющей святыней. Верующие называют его животворящим. Копии креста также наделены целебными свойствами. Их делают в Годеново, где находится сам оригинал.
На данный момент на территории храма работает Дом причта, где проводят праздничные мероприятия и образовательные мероприятия с многодетными семьями. Также здесь награждают паломников, которые приложили свои силы к поддержанию культурных и духовных связей России и Иерусалима. В скором времени будет построена православная библиотека. Также в планы по развитию входит создание Дома милосердия, где будут оказывать поддержку малоимущим и больным.