Игорь Ашурбейли предлагает организовать «Союз ктиторов» в России

На данный момент на территории храма работает Дом причта, где проводят праздничные мероприятия и образовательные мероприятия с многодетными семьями. Также здесь награждают паломников, которые приложили свои силы к поддержанию культурных и духовных связей России и Иерусалима. В скором времени будет построена православная библиотека. Также в планы по развитию входит создание Дома милосердия, где будут оказывать поддержку малоимущим и больным.