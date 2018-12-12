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Игорь Ашурбейли предлагает организовать «Союз ктиторов» в России

12 декабря 2018, 10:43
Фото: ippo.ru
Ктитор храма святой Елисаветы в Покровском-Стрешневе Игорь Ашурбейли выступил с инициативой о создании на территории России «Союза ктиторов». Его предложение одобрили представители духовенства не только в регионах, но и в столице.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отметил, что ктиторы обязаны полностью обеспечивать храм. В этом их главное отличие от благотворителей. Ктиторы спонсируют не только строительство и ремонты, они также приобретают мебель, иконы и другое внутреннее убранство. Как сообщает NewsNN, такой вид покровительства гораздо эффективнее, чем одноразовые пожертвования.

Игорь Ашурбейли давно занят в благотворительности. С 2009 года он работает над реконструкцией храма святой Елисаветы. Примечательно, что все расходы он взял на себя. Ашурбейли подарил храму уникальные святыни из Иерусалима: мощи мучениц святой Елисаветы Феодоровны и Варвары.

Кроме того Ашурбейли прямо из Ватикана привез еще одну необычную православную святыню - частицу Креста Господня. Реликвию заложили в копию Годеновского креста, который ранее ктитор доставил из Свято-Никольского Переславль-Залесского женского монастыря. Святыню установили в апреле прошлого года и именно она стала базой для новой росписи храма.

Годеновский крест считается исцеляющей святыней. Верующие называют его животворящим. Копии креста также наделены целебными свойствами. Их делают в Годеново, где находится сам оригинал.

На данный момент на территории храма работает Дом причта, где проводят праздничные мероприятия и образовательные мероприятия с многодетными семьями. Также здесь награждают паломников, которые приложили свои силы к поддержанию культурных и духовных связей России и Иерусалима. В скором времени будет построена православная библиотека. Также в планы по развитию входит создание Дома милосердия, где будут оказывать поддержку малоимущим и больным.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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