Google составил топ запросов пользователей в 2018 году

В пятерку также вошли умерший в ноябре создатель супергероев вселенной Marvel Стэн Ли и снятый на основе его комиксов фильм «Черная пантера». Что касается наиболее популярных персон, ими стали жена принца Гарри Меган Маркл, певица Деми Ловато и актер Сильвестр Сталлоне.