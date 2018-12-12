Google составил топ запросов пользователей в 2018 году

Так, пишет газета «Известия», первое место занял чемпионат мира по футболу, который состоялся в России летом 2018 года. Второе место досталось шведскому диджею Avicii, умершему весной, а замкнул тройку лидеров скончавшийся в сентябре хип-хоп-исполнитель Мак Миллер.
В пятерку также вошли умерший в ноябре создатель супергероев вселенной Marvel Стэн Ли и снятый на основе его комиксов фильм «Черная пантера». Что касается наиболее популярных персон, ими стали жена принца Гарри Меган Маркл, певица Деми Ловато и актер Сильвестр Сталлоне.
Кроме того, российских пользователей Google больше всего привлек прошедший мундиаль. Затем Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане и пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Четвертую и пятую строчку заняли бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора и выборы президента России соответственно.