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Google составил топ запросов пользователей в 2018 году

12 декабря 2018, 14:07
Фото: pexels.com
Поисковик Google опубликовал топ пользовательских запросов со всего мира, которые были наиболее популярны в уходящем 2018 году.

Так, пишет газета «Известия», первое место занял чемпионат мира по футболу, который состоялся в России летом 2018 года. Второе место досталось шведскому диджею Avicii, умершему весной, а замкнул тройку лидеров скончавшийся в сентябре хип-хоп-исполнитель Мак Миллер.

В пятерку также вошли умерший в ноябре создатель супергероев вселенной Marvel Стэн Ли и снятый на основе его комиксов фильм «Черная пантера». Что касается наиболее популярных персон, ими стали жена принца Гарри Меган Маркл, певица Деми Ловато и актер Сильвестр Сталлоне.

Кроме того, российских пользователей Google больше всего привлек прошедший мундиаль. Затем Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане и пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Четвертую и пятую строчку заняли бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора и выборы президента России соответственно.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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