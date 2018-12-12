Глава Минтранса возглавил Совет директоров «Аэрофлота»

Дитрих вошел в состав совета директоров ПАО «Аэрофлот» во второй половине октября текущего года. Решение об этом было принято на одном из собраний акционеров.
Также в состав правления «Аэрофлота» вошел заместитель генерального директора авиакомпании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. Таким образом, численность членов правления «Аэрофлота» достигла 10 человек.
Напомним, Евгений Дитрих получил должность главы Минтранса РФ в конце весны нынешнего года. До этого он в течение 2,5 лет работал на посту первого заместителя главы ведомства.