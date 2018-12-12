Геопарк «Торатау»: первые комментарии к решению Радия Хабирова

– Не один год депутаты Государственного Собрания с большой озабоченностью следят за ситуацией вокруг шиханов. Мы исходим из того, что гора Торатау не может быть чьим-то частным достоянием. Это одно из немногих мест, являющихся не только уникальным геологическим природным памятником, но и имеющее большую культурную и историческую ценность. Поэтому логично наделить его максимальным защитным статусом, а не передавать в чьи-то частные руки. Указ полностью в русле наших ожиданий, Государственное Собрание его безусловно поддерживает. Я надеюсь, создание геопарка и включение шиханов Юрактау и Торатау в список Всемирного наследия ЮНЕСКО поставит, наконец, точку в этом бесконечном споре и наши горы останутся потомкам.