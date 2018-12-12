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Геопарк «Торатау»: первые комментарии к решению Радия Хабирова

12 декабря 2018, 11:26
Фото: glavarb.ru
Указ о создании геопарка «Торатау» прокомментировали спикер парламента и политолог.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал указ врио главы республики Радия Хабирова о создании геопарка «Торатау»:

– Не один год депутаты Государственного Собрания с большой озабоченностью следят за ситуацией вокруг шиханов. Мы исходим из того, что гора Торатау не может быть чьим-то частным достоянием. Это одно из немногих мест, являющихся не только уникальным геологическим природным памятником, но и имеющее большую культурную и историческую ценность. Поэтому логично наделить его максимальным защитным статусом, а не передавать в чьи-то частные руки. Указ полностью в русле наших ожиданий, Государственное Собрание его безусловно поддерживает. Я надеюсь, создание геопарка и включение шиханов Юрактау и Торатау в список Всемирного наследия ЮНЕСКО поставит, наконец, точку в этом бесконечном споре и наши горы останутся потомкам.

- Намерения руководителя Башкирии Радия Хабирова придать особый охранный статус ЮНЕСКО, горам Тратау и Юрактау, являющихся памятниками природы говорит о последовательности Белого дома, - высказался политолог Дмитрий Казанцев. - Прошлые региональные власти, к сожалению, не подкрепили свои громкие заявления о защите гор-шиханов конкретными действиями, не было «завершенности» этой непростой истории. Сегодня наконец-то появился «свет в конце тоннеля», так как найдено взаимопонимание республиканских властей и с БСК, и российским правительством. Теперь видны новые перспективы не только для сохранения башкирских гор-шиханов, но и для продвижения уникальных природных комплексов далеко за пределами Башкирии.

- Полагаю, что неожиданное решение связано с федеральным опытом Хабирова, его общим видением ситуации, которое не ограничивается локальным масштабом, - отметил политолог. - Поэтому первое лицо республики предпринимает все необходимые шаги по продвижению новых брендов Башкирии и внесения гор Тратау и Юрактау в число геопарков международного уровня. В случае придания республиканским памятникам природы статуса объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, государство возьмет на себя определенные обязательства перед мировым сообществом, что станет гарантией непредвзятого отношения к этому вопросу, даже при возможных попытках вмешательства отдельных интересантов. В нашей республике развит событийный конгрессный туризм, а столица Башкирии – Уфа за последние несколько лет закрепилась в числе наиболее привлекательных и популярных деловых центров страны. Соответственно переименование уфимского конресс-холла в честь культового природного объекта «Торатау» может существенно повысить узнаваемость региона и его достопримечательностей.

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