Чем самозанятые отличаются от предпринимателей

То, о чем так долго говорили, наконец, свершилось: самозанятых граждан обложат налогами. Пока экспериментально в четырех регионах – Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. А когда эксперимент даст положительный результат, в чем почему-то нет сомнений, он будет распространен по всей стране.
Итак, самозанятые граждане, которые нигде не работают, но деньги зарабатывают – няни, репетиторы, дизайнеры, переводчики, мастера маникюра и другие фрилансеры, будут платить 4%, если они работают с физическими лицами, и 6%, если их заказчиками являются юридические лица.
Самозанятым гражданам, соответственно, придется регистрироваться в налоговой службе. По идее, они и раньше могли регистрироваться там, чтобы работать легально и официально платить налоги. Только это все делалось через покупку патента.
И беда здесь вот в чем: самозанятый гражданин или гражданка покупают патент за деньги, сразу его оплачивая. Но предпринимательскую деятельность человек мог и не вести, не важно, по каким причинам. А деньги уже оплачены, причем, немалые: например, в Москве репетиторский патент стоил 20 тысяч рублей.
Итог «патентного эксперимента» неутешителен: всего в России было зарегистрировано, по оценкам экспертов, не более 2 тысяч самозанятых. По оценке же Андрея Макарова, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, число работоспособного населения, нигде официально не зарегистрированного, может достигать 30 миллионов человек. Очевидно, что значительная часть от этих тридцати миллионов каким-то образом зарабатывают себе и своим семьям на пропитание.
Работники налоговой службы, кстати, сейчас, в ближайшее время, начнут контролировать не только деятельность больших предприятий, но и самостоятельно на себя работающих граждан.
Издание «Новые Известия» разбиралось в нововведениях и попросило экспертов прокомментировать и подсказать, в каких случаях и в какой форме людям лучше и выгоднее регистрироваться. Подробно о том, кем быть лучше – самозанятым или ИП – читайте в этом материале.