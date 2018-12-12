Чем самозанятые отличаются от предпринимателей

Итог «патентного эксперимента» неутешителен: всего в России было зарегистрировано, по оценкам экспертов, не более 2 тысяч самозанятых. По оценке же Андрея Макарова, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, число работоспособного населения, нигде официально не зарегистрированного, может достигать 30 миллионов человек. Очевидно, что значительная часть от этих тридцати миллионов каким-то образом зарабатывают себе и своим семьям на пропитание.