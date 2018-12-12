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Алексей Василевский: Поиграть в НХЛ за «Тампу»? Поживем-увидим

12 декабря 2018, 12:47
Фото: ХК «Автомобилист»
Воспитанник уфимского хоккея, а ныне защитник «Автомобилиста» не исключил возможности когда-нибудь сыграть вместе с родным братом за «молний».

Вызванный в сборную России по хоккею для участия на этапе Евротура – Кубке Первого канала Алексей Василевский надеется в будущем появиться в НХЛ и выйти на лед в составе «Тампы», основным вратарем которой является его родной брат Андрей. Вот только до этого нужно отработать трехлетний контракт с ХК «Автомобилист».

Клуб из Екатеринбурга является одним из лидеров чемпионата КХЛ, а сам Алексей – одним из его ведущих игроков обороны. В интервью «Спорт-Экспрессу» перед стартом Кубка Первого канала, Алексей Василевский дал понять, что в ЦСКА и СКА он появится вряд ли, а вот в «Тампе» - почему бы и нет.

В четверг, 13 декабря, российская сборная проведет первый матч в рамках Кубка Первого канала против команды Швеции, который пройдет на Арене «Парк Легенд». Алексей Василевский поделился ожиданиями от участия на турнире и оценил свою готовность.

– На первом этапе Евротура волновался, – отметил Василевский. – Но здесь волнение уйдет, и завтра покажем себя с лучшей стороны. Готов сыграть все матчи. Мое физическое состояние – на должном уровне.

Игра с Чехией состоится 15 декабря также в «Парке Легенд». А вот заключительный матч с командой Финляндии пройдет на открытом воздухе, в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на лед футбольной «Газпром-Арены».

– Чего ожидаете от матча на футбольном стадионе?

– Интересный опыт будет. Соберем много народу, будет хороший хоккей.

Напомним, что на Кубке Первого канала выступит единственный игрок уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. В составе сборной России должен был сыграть и Антон Бурдасов, но в самый последний момент было объявлено, что он выпал из списка национальной команды, потому что будет играть за олимпийскую сборную. Олимпийская сборная России 13 декабря в Швейцарии сыграет против сборной Словакии на Кубке Люцерна.

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