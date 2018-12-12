Алексей Василевский: Поиграть в НХЛ за «Тампу»? Поживем-увидим

Клуб из Екатеринбурга является одним из лидеров чемпионата КХЛ, а сам Алексей – одним из его ведущих игроков обороны. В интервью «Спорт-Экспрессу» перед стартом Кубка Первого канала, Алексей Василевский дал понять, что в ЦСКА и СКА он появится вряд ли, а вот в «Тампе» - почему бы и нет.