Алексей Василевский: Поиграть в НХЛ за «Тампу»? Поживем-увидим

Вызванный в сборную России по хоккею для участия на этапе Евротура – Кубке Первого канала Алексей Василевский надеется в будущем появиться в НХЛ и выйти на лед в составе «Тампы», основным вратарем которой является его родной брат Андрей. Вот только до этого нужно отработать трехлетний контракт с ХК «Автомобилист».
Клуб из Екатеринбурга является одним из лидеров чемпионата КХЛ, а сам Алексей – одним из его ведущих игроков обороны. В интервью «Спорт-Экспрессу» перед стартом Кубка Первого канала, Алексей Василевский дал понять, что в ЦСКА и СКА он появится вряд ли, а вот в «Тампе» - почему бы и нет.
В четверг, 13 декабря, российская сборная проведет первый матч в рамках Кубка Первого канала против команды Швеции, который пройдет на Арене «Парк Легенд». Алексей Василевский поделился ожиданиями от участия на турнире и оценил свою готовность.
– На первом этапе Евротура волновался, – отметил Василевский. – Но здесь волнение уйдет, и завтра покажем себя с лучшей стороны. Готов сыграть все матчи. Мое физическое состояние – на должном уровне.
Игра с Чехией состоится 15 декабря также в «Парке Легенд». А вот заключительный матч с командой Финляндии пройдет на открытом воздухе, в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на лед футбольной «Газпром-Арены».
– Чего ожидаете от матча на футбольном стадионе?
– Интересный опыт будет. Соберем много народу, будет хороший хоккей.
Напомним, что на Кубке Первого канала выступит единственный игрок уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. В составе сборной России должен был сыграть и Антон Бурдасов, но в самый последний момент было объявлено, что он выпал из списка национальной команды, потому что будет играть за олимпийскую сборную. Олимпийская сборная России 13 декабря в Швейцарии сыграет против сборной Словакии на Кубке Люцерна.