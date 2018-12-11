Зарплата Рустэма Хамитова в совете директоров «Башнефти» может быть 700 тысяч в месяц

Проект положения, согласно которому каждому члену совета директоров компании «Башнефть» выплачивается вознаграждение, опубликовано на сайте компании. Оно может быть принято на очередном годовом общем собрании акционеров, которое пройдет в Уфе в эту пятницу, 14 декабря.
На этом же собрании стать членом совета директоров компании может экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов. Если его изберут и будет принято соответствующее положение, Хамитову будет установлена годовая (на акционерный год – от собрания акционеров, на котором избрали, до следующего) зарплата – 9,6 миллиона рублей в год с НДФЛ. Чистыми «на руки» это получается 8,352 миллиона рублей в год или 696 тысяч рублей в месяц.
Рустэм Хамитов будет представлять в совете директоров «Башнефти» Республику Башкортостан наравне с Олегом Полстоваловым, и. о. министра земельных и имущественных отношений Башкирии. Однако так как и. о. министра является госслужащим, на него положение о вознаграждении не распространяется, поэтому дополнительную зарплату он получать не будет. А Рустэм Хамитов, как простой пенсионер республиканского значения, будет. Хотя, конечно, он может от этой немаленькой зарплаты отказаться, если сам захочет, такое тоже предусмотрено положением.