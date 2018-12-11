Зарплата Рустэма Хамитова в совете директоров «Башнефти» может быть 700 тысяч в месяц

Рустэм Хамитов будет представлять в совете директоров «Башнефти» Республику Башкортостан наравне с Олегом Полстоваловым, и. о. министра земельных и имущественных отношений Башкирии. Однако так как и. о. министра является госслужащим, на него положение о вознаграждении не распространяется, поэтому дополнительную зарплату он получать не будет. А Рустэм Хамитов, как простой пенсионер республиканского значения, будет. Хотя, конечно, он может от этой немаленькой зарплаты отказаться, если сам захочет, такое тоже предусмотрено положением.