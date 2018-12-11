В Одноклассниках выбрали лучший фильм, сериал, песню и шоу года

В социальной сети Одноклассники прошли итоги онлайн-премии «Самый ОК» – первой в России, объединившей все самые популярные форматы контента. Пользователи соцсети с помощью всеобщего голосования выбрали победителей в семи номинациях: лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляция, блог и онлайн-концерт 2018 года. В голосовании приняли участие 1,8 млн пользователей ОК со всей России и из зарубежных стран.
Фильм года – «Гоголь. Вий»
Сериал года – «Полицейский с рублевки»
Шоу года – «Голос»
Хит года – «Цвет настроения синий»
Трансляция года – Зимние Олимпийские игры 2018
Блог года – Евгений Кулик
Онлайн-концерт года – «Новая Волна»
Голосование в равной степени охватило все возрастные группы. 50% от всех проголосовавших составили пользователи до 35 лет, а активнее всего номинантов поддерживали люди 24-35 лет (30% от общего числа). При этом существенную долю голосовавших заняли как люди старшего возраста, так и дети до 18 лет – их было порядка 10% от общего числа. Кроме того, премия заинтересовала не только российских пользователей, но и жителей зарубежных стран: помимо России, чаще всего голоса приходили из Армении, Узбекистана и Беларуси.