В Одноклассниках выбрали лучший фильм, сериал, песню и шоу года

Голосование в равной степени охватило все возрастные группы. 50% от всех проголосовавших составили пользователи до 35 лет, а активнее всего номинантов поддерживали люди 24-35 лет (30% от общего числа). При этом существенную долю голосовавших заняли как люди старшего возраста, так и дети до 18 лет – их было порядка 10% от общего числа. Кроме того, премия заинтересовала не только российских пользователей, но и жителей зарубежных стран: помимо России, чаще всего голоса приходили из Армении, Узбекистана и Беларуси.