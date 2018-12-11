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В Одноклассниках выбрали лучший фильм, сериал, песню и шоу года

11 декабря 2018, 04:46
Фото: ok.ru
В голосовании приняли участие 1,8 млн пользователей ОК со всей России и из зарубежных стран.

В социальной сети Одноклассники прошли итоги онлайн-премии «Самый ОК» – первой в России, объединившей все самые популярные форматы контента. Пользователи соцсети с помощью всеобщего голосования выбрали победителей в семи номинациях: лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляция, блог и онлайн-концерт 2018 года. В голосовании приняли участие 1,8 млн пользователей ОК со всей России и из зарубежных стран.

Фильм года – «Гоголь. Вий»

Сериал года – «Полицейский с рублевки»

Шоу года – «Голос»

Хит года – «Цвет настроения синий»

Трансляция года – Зимние Олимпийские игры 2018

Блог года – Евгений Кулик

Онлайн-концерт года – «Новая Волна»

Голосование в равной степени охватило все возрастные группы. 50% от всех проголосовавших составили пользователи до 35 лет, а активнее всего номинантов поддерживали люди 24-35 лет (30% от общего числа). При этом существенную долю голосовавших заняли как люди старшего возраста, так и дети до 18 лет – их было порядка 10% от общего числа. Кроме того, премия заинтересовала не только российских пользователей, но и жителей зарубежных стран: помимо России, чаще всего голоса приходили из Армении, Узбекистана и Беларуси.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
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