Уфа отчиталась о готовности к Новому году

Сегодня, 11 декабря, на оперативном совещании в администрации Уфы были заслушаны отчеты о готовности столицы к новогодним праздникам.
Практически на всех улицах Уфы заработала праздничная иллюминация. Двумя главными городскими площадками для празднования Нового года стали площади имени Ленина, что напротив мэрии на проспекте Октября, а также площадь имени Салавата Юлаева возле Телецентра.
В каждом районе готовы ледовые городки и наряжены центральные елки. Театрализованные представления и различные массовые развлечения будут организованы на площадках с 21 декабря.
По словам нового вице-мэра Алины Сулеймановой, комиссия мэрии побывала накануне на 10 городских площадках и признала, что на 100% готовы площадки возле Конгресс-холла и в парке Кашкадан. К остальным были высказаны замечания, большинство из которых уже учтены и устранены. В основном замечания касались укрепления ледовых фигур ребрами жесткости и опасных спусков с горок. Рекомендовано на взрослых горках повесить аншлаги с предупреждениями о мерах безопасности.
Завтра, 12 декабря, стартует конкурс ледовых фигур «Вьюговей», в рамках которого начнется объезд городков и оценка творчества скульпторов.
Управляющие компании также позаботились о том, чтобы горки и другие мероприятия появились во дворах многоэтажных домов.
Ульфат Мустафин обратил внимание подчиненных на то, чтобы поддерживалась чистота на праздничных площадках. Особенно это касается последствий новогодней ночи.
Отдельное внимание было обращено на торговлю некачественными фейерверками, которая может развернуться на праздничных площадках. Полиция будет следить за подобными «распродажами», но на всякий случай горожанам настоятельно рекомендовали не приобретать фейерверки на таких уличных лотках, а также следить, чтобы дети не приносили пиротехнику в учебные заведения.