Уфа отчиталась о готовности к Новому году

По словам нового вице-мэра Алины Сулеймановой, комиссия мэрии побывала накануне на 10 городских площадках и признала, что на 100% готовы площадки возле Конгресс-холла и в парке Кашкадан. К остальным были высказаны замечания, большинство из которых уже учтены и устранены. В основном замечания касались укрепления ледовых фигур ребрами жесткости и опасных спусков с горок. Рекомендовано на взрослых горках повесить аншлаги с предупреждениями о мерах безопасности.