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Пушков ответил на слова Помпео об отправке самолетов Ту-160 в Венесуэлу

11 декабря 2018, 13:58
Фото: pxhere.com
Накануне Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об отправке в Венесуэлу тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124, дальнемагистрального самолета Ил-62 и двух стратегических ракетоносцев Ту-160.

Все боевые машины стоят на балансе ВКС России. Об этом пишет RNS.

Российские самолеты приземлились в международном аэропорту Майкетия. Эта новость вызвала большой резонанс в мире. Свои комментарии произошедшему уже дали высокопоставленные чиновники из США и РФ.

Так госсекретарь США Майк Помпео назвал полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу разбазариванием государственных средств. На эту реплику американского политика ответил член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, США нужно следить за собой, а не за другими странами.

Пушков заявил, что американские ракетные удары по Сирии были бессмысленными. Якобы денежные вливания Вашингтона в войну в Афганистане себя не оправдывают, а размер госдолга США вообще огромен.

Белый дом должен считать свои деньги. За российскими средствами следит Счетная плата РФ, подытожил Пушков.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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