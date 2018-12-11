Пушков ответил на слова Помпео об отправке самолетов Ту-160 в Венесуэлу

Российские самолеты приземлились в международном аэропорту Майкетия. Эта новость вызвала большой резонанс в мире. Свои комментарии произошедшему уже дали высокопоставленные чиновники из США и РФ.
Так госсекретарь США Майк Помпео назвал полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу разбазариванием государственных средств. На эту реплику американского политика ответил член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, США нужно следить за собой, а не за другими странами.
Пушков заявил, что американские ракетные удары по Сирии были бессмысленными. Якобы денежные вливания Вашингтона в войну в Афганистане себя не оправдывают, а размер госдолга США вообще огромен.
Белый дом должен считать свои деньги. За российскими средствами следит Счетная плата РФ, подытожил Пушков.