Пушков ответил на слова Помпео об отправке самолетов Ту-160 в Венесуэлу

Так госсекретарь США Майк Помпео назвал полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу разбазариванием государственных средств. На эту реплику американского политика ответил член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, США нужно следить за собой, а не за другими странами.