«Кому нужна ваша мама»: Уфимцы считают, что пожилая женщина стала жертвой аферистов

В редакцию Медиакорсети обратилась уфимка Зульфия К. с просьбой помочь разобраться в проблемной ситуации, сложившейся вокруг ее 80-летней матери. Как считает Зульфия, ее мама попала в психологическую зависимость от неких аферистов, которые настраивают ее против родных и склоняют к тому, чтобы пенсионерка оформила на проходимцев свою долю в общей с детьми квартире.
- Моя мама уже продолжительное время страдает психическим расстройством, однако на учете у врача-психиатра она не состоит. Это выражается в постоянном недоверии и подозрительности по отношению к другим людям, навязчивой идее о том, что ее родные не заслуживают доверия. Ранее я тоже отмечала у нее необоснованную агрессию в адрес соседей и посторонних лиц. Но в последние два-три года мама стала выказывать свою агрессию уже по отношению ко мне, а также к брату и к моему мужу, - рассказала Зульфия.
Конечно, в семьях всякое случается. Кому довелось жить вместе с пожилыми людьми, знает, как порой бывает непросто общаться со стариками, ум которых затуманивается в силу различных недугов или возрастных изменений. Возможно, эта история так и осталась бы в пределах семейных разборок, если бы в окружении Раисы Гарифовны не появились некие люди, которые своим вмешательством превратили жизнь некогда дружной большой семьи в постоянную пытку. Женщина не сомневается, что именно 73-летняя убеленная сединами Клара и ее команда (воздержимся от упоминания фамилий участников этой истории, этого требуют интересы дела), в которую входят ее взрослые сын и дочь, внушают ее матери неприязнь к собственным детям и внукам и убедили ее, что дети и внуки собираются ее убить.
Зульфия, ее брат Роберт и их близкие быстро поняли, что имеют дело с негодяями, преследующими сугубо корыстную цель – завладеть долей квартиры, расположенной в многоквартирном доме на улице Кувыкина в Уфе, принадлежащей их семье, и продать ее. Для этого они постоянно «накручивают» Раису Гарифовну против детей.
- Если ранее вспышки агрессии у мамы носили эпизодический характер, то в последнее время они стали систематическими. Неизвестные лица неоднократно увозили маму из дома, по приезду обратно она каждый раз требовала от меня продать квартиру и передать ей половину вырученных средств. Со слов матери «доброжелатели» обещали приобрести для нее однокомнатную квартиру, которая будет оформлена на Клару, как они объяснили, «для надежности», чтобы никто из нас не смог выгнать маму на улицу, - продолжает свой рассказ Зульфия К. - Эти люди с согласия мамы свободно проходят в нашу общую квартиру, где высказывают угрозы в мой адрес, адрес моего супруга и моего старшего брата. Принимая во внимание их агрессивное поведение, я опасаюсь за себя и безопасность моих малолетних детей. Более того, в их присутствии мои дети ведут себя испуганно, начинают плакать. Мама в общении с соседями стала рассказывать, что мы ее бьем и хотим отравить.
По всем обращениям о нападениях детей Раисы Гарифовны на маму правоохранительными органами были проведены проверки и вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел ввиду отсутствия со стороны Зульфии или Роберта противоправных действий.
- Подобные необоснованные обращения в правоохранительные органы мы расцениваем как попытку шантажа и оказания давления на меня в целях понуждения к продаже нашей общей квартиры, - заявляет Зульфия. - Из разговора со своей матерью и ее соседкой по дому мне стало известно, что Клара просит прописать в нашей квартире ее дочь Диану и переоформить на нее наш садовый участок. Но при общении с нами Клара об этом, конечно, умалчивает и делает вид, что беспокоится исключительно о нашем семейном благополучии.
Не верить словам Зульфии оснований нет, потому что у женщины есть «вещественные доказательства». Дело в том, что параллельно с воздействием на Раису Гарифовну Клара взялась психологически обрабатывать и саму Зульфию, которая первое время пыталась возражать пожилой собеседнице, но потом перестала спорить и стала просто слушать и записывать всю ахинею, которую та несет.
Мы попросили проанализировать содержание этих звонков психолога Ирину Сулейменову и убедились, что мнение специалиста совпадает с нашими предположениями.
- Если послушать аудиозаписи звонков Клары, нетрудно заметить, что эта пожилая женщина явно пытается внушить собеседнице, что ее окружают враги в лице свекрови, мужа, брата. В ходе задушевных бесед Клара изо всех сил старается изобразить заботу о будущем Зульфии и ее детей и тем самым завоевать ее доверие, - считает психолог. - Попутно она пытается под видом заботы убедить Зульфию выписаться из квартиры матери вместе с детьми и прописаться в квартире свекрови, якобы, чтобы таким способом предотвратить будущую измену мужа, чтобы тот не смог привести молодую соперницу Зульфии жить в квартиру своей матери.
При этом, по мнению психолога, Клара, наверняка, применяет уже не раз апробированную ранее на других людях тактику, которая очень напоминает манеру общения цыганок-гадалок, запугивающих своих жертв, перед тем, как обчистить их.
Психолог уверена: будь на месте Зульфии не современная благоразумная женщина, а малообразованная сельчанка, увлекающаяся сериалами, вполне возможно, что она попала бы под действие чар Клары и стала покорно выполнять ее указания. Именно это, собственно, и происходит, к сожалению, с пожилой мамой Зульфии, которая под впечатлением ласковых речей мошенницы готова отвергнуть своих детей и внуков.
Одна из записей помогает также установить и еще одну сообщницу Клары из числа дальних родственников семьи Раисы Гарифовны. Не стесняясь в выражениях и щедро снабжая свою речь отборным матом, женщина угрожает опозорить Зульфию и Роберта по телевидению, а Рустему, мужу Зульфии, устроить серьезные проблемы на работе. Аудиозапись есть в распоряжении редакции.
- Часть угроз уже была претворена в жизнь. Сюжет на телевидении об уфимской семье, которая жестоко обходится со своей пожилой мамой, действительно, был подготовлен. И этот факт подтверждает, что связи на телевидении у пожилой мошенницы Клары и ее команды точно есть. Мои доверители готовы потребовать через суд опровержения этих новостей и привлечения к ответственности журналистов и редакторов, подготовивших и выпустивших в эфир данную клеветническую информацию, - пояснил Медиакорсети юрист Рамиль Гизатуллин. – Кстати, нам удалось выяснить, что эта самая Клара и ее дети имеют отношение еще, как минимум, к пяти скандальным историям, в ходе которых они пытались также при помощи различных ухищрений обогатиться за чужой счет. Более того - сын Клары уже имеет судимость за мошенничество.
Среди тех, кому ранее довелось сталкиваться с описанной нами компанией неутомимых аферистов, оказался и депутат Уфимского горсовета, Андрей Носков, который руководит столичной строительной компанией.
- Я помню этих людей, это наглые вымогатели. Они заняли помещение автосервиса на территории строительной площадки одного из наших объектов и требовали с нас 10 млн рублей в обмен на снос этого строения. Но мы не пошли на поводу у аферистов и стали выяснять с ними отношения сугубо в правовом поле, через суд. Выяснилось, что автосервис им не принадлежит, они его просто арендовали по случаю и подделали документы. На основании этого их удалось выселить без всяких выплат, - рассказал Медиакорсети Андрей Носков. - В период нашего противостояния, кстати, помню, выходил сюжет в новостях о «злодее-застройщике», который притесняет несчастного предпринимателя, владеющего автосервисом. Я считаю, что противоправной деятельностью этих людей давно должны заняться правоохранительные органы и со своей стороны готов оказать содействие Зульфие в защите ее семьи от аферистов.
… Возможно, среди наших читателей найдутся те, кто все же усомнится в изложенных выше фактах – дескать, взрослые дети за старенькой мамой сами не ухаживали, а когда появились сердобольные люди и стали о ней заботиться, то опомнились и стали их чернить, чтобы не лишиться наследства и т.д. Однако множество весомых претензий, которые вызывает кипучая и разрушительная энергия неведомой нам Клары и ее предприимчивых потомков, никак не позволяют верить в искренность их намерений спасти маму Зульфии и Роберта от якобы «неблагодарных потомков».
Дозвониться до «таинственной» Клары, чтобы взять у нее комментарий по поводу претензий со стороны детей Раисы Гарифовны, не удалось. Пожилая женщина бросила трубку, едва услышав, что ей звонит журналист. Но мы готовы ей предоставить возможность высказаться.
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