«Кому нужна ваша мама»: Уфимцы считают, что пожилая женщина стала жертвой аферистов

- Если ранее вспышки агрессии у мамы носили эпизодический характер, то в последнее время они стали систематическими. Неизвестные лица неоднократно увозили маму из дома, по приезду обратно она каждый раз требовала от меня продать квартиру и передать ей половину вырученных средств. Со слов матери «доброжелатели» обещали приобрести для нее однокомнатную квартиру, которая будет оформлена на Клару, как они объяснили, «для надежности», чтобы никто из нас не смог выгнать маму на улицу, - продолжает свой рассказ Зульфия К. - Эти люди с согласия мамы свободно проходят в нашу общую квартиру, где высказывают угрозы в мой адрес, адрес моего супруга и моего старшего брата. Принимая во внимание их агрессивное поведение, я опасаюсь за себя и безопасность моих малолетних детей. Более того, в их присутствии мои дети ведут себя испуганно, начинают плакать. Мама в общении с соседями стала рассказывать, что мы ее бьем и хотим отравить.