Кабмин поддержал введение квоты в 50% для закупки телеком-оборудования

Власти РФ хотят вытеснить с внутреннего рынка страны зарубежных поставщиков оборудования. Об этом пишет RNS.
Ранее отечественные производители телеком-оборудования попросили правительство обеспечить им квоту до 50% для приобретения приборов из перечня телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).
В Кабмине РФ инициативу рассмотрели и в целом ее поддержали. Переход к сетям будущего поколения должен сопровождаться вытеснением с российского рынка производителей из США и Китая. Россия ввела высокие пошлины на ввозимые компоненты. При этом на готовые приборы ввозные пошлины обнулили, сказал Акимов.
Чиновник добавил, что власти попытаются предоставить российским производителям телеком-оборудования квоту в размере 50%. На данный момент это одна из главных задач руководства страны.