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Кабмин поддержал введение квоты в 50% для закупки телеком-оборудования

11 декабря 2018, 13:55
Фото: pxhere.com
По словам первого заместителя руководителя аппарата правительства России Максима Акимова, члены Кабинета министров выразили свою поддержку идеи введения квоты в 50% для закупки телеком-оборудования.

Власти РФ хотят вытеснить с внутреннего рынка страны зарубежных поставщиков оборудования. Об этом пишет RNS.

Ранее отечественные производители телеком-оборудования попросили правительство обеспечить им квоту до 50% для приобретения приборов из перечня телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

В Кабмине РФ инициативу рассмотрели и в целом ее поддержали. Переход к сетям будущего поколения должен сопровождаться вытеснением с российского рынка производителей из США и Китая. Россия ввела высокие пошлины на ввозимые компоненты. При этом на готовые приборы ввозные пошлины обнулили, сказал Акимов.

Чиновник добавил, что власти попытаются предоставить российским производителям телеком-оборудования квоту в размере 50%. На данный момент это одна из главных задач руководства страны.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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