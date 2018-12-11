Кабмин поддержал введение квоты в 50% для закупки телеком-оборудования

В Кабмине РФ инициативу рассмотрели и в целом ее поддержали. Переход к сетям будущего поколения должен сопровождаться вытеснением с российского рынка производителей из США и Китая. Россия ввела высокие пошлины на ввозимые компоненты. При этом на готовые приборы ввозные пошлины обнулили, сказал Акимов.