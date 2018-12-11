Хабаровск теряет статус столицы ДФО. Фургал слабый лоббист?

Разговоры о переносе столицы Дальнего Востока ведутся очень долго. Около двух месяцев назад Олег Кожемяко открыто выступил с такой инициативой, наткнувшись на критику со стороны губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Фургал пообещал, что столица останется там, где она находится. «Мы точно не собираемся это никому уступать. У нас тоже есть достаточно серьезный план развития, который мы начинаем реализовывать», - заявил он в ответ на инициативу переноса.