Хабаровск теряет статус столицы ДФО. Фургал слабый лоббист?

Как сообщает издание Sm-news, данное решение было поддержано на всех уровнях власти, включая полпреда Юрия Трутнева, главу администрации президента Антона Вайно, премьер-министра Дмитрия Медведева и главу государства.
Разговоры о переносе столицы Дальнего Востока ведутся очень долго. Около двух месяцев назад Олег Кожемяко открыто выступил с такой инициативой, наткнувшись на критику со стороны губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Фургал пообещал, что столица останется там, где она находится. «Мы точно не собираемся это никому уступать. У нас тоже есть достаточно серьезный план развития, который мы начинаем реализовывать», - заявил он в ответ на инициативу переноса.
Однако это были только слова. На деле Фургал устроил войну с краевым парламентом за сохранение единоличных полномочий по управлению регионом. Например, в бюджете региона под секвестр попали целые разделы, где федеральное правительство заявляло о готовности участвовать в режиме софинансирования, а позже появилась ситуация в городе президентского внимания в Комсомольске-на-Амуре. В этой ситуации аргументы, приведенные Кожемяко, были намного убедительнее, чем действия Фургала, направленные на разобщение сил всего региона.
Эксперты Минвостокразвития, которым было поручено подготовить доклад о преимуществах переноса столицы ДФО, отметили, что жители Приморья теперь могут ждать улучшений в сфере здравоохранения, образования и дорожной инфраструктуры, так как город начнет жить в рамках столичных стандартов. Новый статус также позволит принимать культурные и деловые события всероссийского и международного масштаба. Однако жители Хабаровска огорчены тем, что город утратит федеральное финансирование, которое уже поступает по остаточному принципу. На фоне этого в регионе не останется денег на медицинское оборудование, ремонты больниц и переселение людей из ветхого жилья.
Эксперты предполагают, что губернатор Хабаровского края мог преследовать какие-то особые цели ЛДПР, поставленные перед ним лидером партии. После его прихода регион стал уходить на второй план в экономической повестке ДФО, что позволило всерьез задуматься о переносе столицы во Владивосток. Вопреки обещаниям губернатора, Хабаровск лишился своего статуса, и у экспертов, как и у местных жителей, возникает много вопросов к политике Фургала и к представляемой им партии.