ФСБ отчиталась об убийстве 65 террористов в 2018 году

В нынешнем году российские спецслужбы пресекли въезд более 60 человек из РФ и других стран в зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Слежка ФСБ за пользователя интернета позволила заблокировать свыше 64 000 сайтов и страниц с запрещенной информацией, сказал глава ведомства.