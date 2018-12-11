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ФСБ отчиталась об убийстве 65 террористов в 2018 году

11 декабря 2018, 13:54
Фото: pxhere.com
По словам директора ФСБ Александра Бортникова, с начала текущего года сотрудники его структуры выявили и пресекли деятельность 37 террористических ячеек.

Преступные сообщества собирались осуществить теракты на Северном Кавказе. Речь идет о территориях Дагестана, Ингушетии, Чечни и Ставрополья. Об этом пишет RNS.

Бортников заявил, что благодаря работе ФСБ в России число терактов и прочих преступлений террористической направленности существенно снизилось.

За год спецслужбы убили 65 лиц подозреваемых в терроризме. 10 из них являлись лидерами ячеек. Задержать удалось 36 главарей, 236 рядовых членов преступных сообществ и 589 их пособников.

В нынешнем году российские спецслужбы пресекли въезд более 60 человек из РФ и других стран в зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Слежка ФСБ за пользователя интернета позволила заблокировать свыше 64 000 сайтов и страниц с запрещенной информацией, сказал глава ведомства.

Бортников добавил, что сотрудники ФСБ смогли не допустить «террористические проявления» во время выборов президента России и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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