ФСБ отчиталась об убийстве 65 террористов в 2018 году

Преступные сообщества собирались осуществить теракты на Северном Кавказе. Речь идет о территориях Дагестана, Ингушетии, Чечни и Ставрополья. Об этом пишет RNS.
Бортников заявил, что благодаря работе ФСБ в России число терактов и прочих преступлений террористической направленности существенно снизилось.
За год спецслужбы убили 65 лиц подозреваемых в терроризме. 10 из них являлись лидерами ячеек. Задержать удалось 36 главарей, 236 рядовых членов преступных сообществ и 589 их пособников.
В нынешнем году российские спецслужбы пресекли въезд более 60 человек из РФ и других стран в зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Слежка ФСБ за пользователя интернета позволила заблокировать свыше 64 000 сайтов и страниц с запрещенной информацией, сказал глава ведомства.
Бортников добавил, что сотрудники ФСБ смогли не допустить «террористические проявления» во время выборов президента России и Чемпионата мира по футболу 2018 года.