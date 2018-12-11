Дело Тузова: Суд Москвы заменил пребывание в СИЗО на домашний арест

Кроме этого, у следователей множество вопросов вызывает и само похищение. Исполнитель Висит Ингаев схватил Сурина возле его офиса и, угрожая ножом, вывез за МКАД. В процессе первого следствия он заявил, что Сурина 12 июня ему заказал Тузов. Однако на то время у мужчины есть стопроцентное алиби: он был на борту самолета, следовавшего в Санкт-Петербург из Мадрида. Уж в июне 2018 года, после того, как был проведен повторный допрос Ингаева, установили, что похищение – всего лишь инсценировка. Оказалось, что оговорить Тузова Ингаева заставили следователь СКР по ЦАО г. Москвы Слезкина М. и оперативник Барыльченко А.