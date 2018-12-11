Дело Тузова: Суд Москвы заменил пребывание в СИЗО на домашний арест

По предположению следователей, Тузов намеревался прекратить взыскание вексельного долга в размере 400 миллионов рублей со своей компании в пользу «Транслоджистикс-Москва». Для этого он организовал похищение Сурина. Но у Тузова не могло быть такой мотивации, поскольку еще в мае 2017 года арбитражный суд разрешил спор между компаниями и вынес решение в пользу «Норд Пилигрим», сообщают «Новые известия».
Кроме этого, у следователей множество вопросов вызывает и само похищение. Исполнитель Висит Ингаев схватил Сурина возле его офиса и, угрожая ножом, вывез за МКАД. В процессе первого следствия он заявил, что Сурина 12 июня ему заказал Тузов. Однако на то время у мужчины есть стопроцентное алиби: он был на борту самолета, следовавшего в Санкт-Петербург из Мадрида. Уж в июне 2018 года, после того, как был проведен повторный допрос Ингаева, установили, что похищение – всего лишь инсценировка. Оказалось, что оговорить Тузова Ингаева заставили следователь СКР по ЦАО г. Москвы Слезкина М. и оперативник Барыльченко А.
Также судмедэксперты не подтвердили перелом возле основания черепа Сурина. Экспертиза нашла у него только гематому на лице. При этом Тузов смог без проблем пройти полиграф. Итоги проверки показали, что предприниматель непричастен к похищению.
Еще в ходе следствия обнаружили факт шантажа Тузова следователем Слезкиной. Она требовала с Тузова 150 миллионов рублей в обмен на домашний арест вместо нахождения в СИЗО. Мужчина обратился в ФСБ и по факту вымогательства было возбуждено уголовное дело. Соучастники дают против Слезкиной признательные показания. Установлено, что она сфабриковала улики против Тузова и оказывала давление на проходивших по этому делу. В настоящее время следователь уже не работает в органах – предположительно, она уехала из России.
Несмотря на наличие фактов, подтверждающих непричастность Тузова к этому делу, СК продолжает настаивать на продолжении уголовного дела и нового заключения мужчины под стражу. Сейчас ему пытаются вменить не организацию похищения, а подстрекательство. Правозащитница Тузова Марина Ярош рассказала, что на этой неделе вновь пройдут слушания по делу. Адвокат надеется, что с ее подопечного наконец будут сняты необоснованные обвинения, а следователи займутся реальным организатором преступления.