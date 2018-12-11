Архитекторы о Стратегии Уфы до 2030 года: Люди - это новая нефть

28 ноября в уфимском ГДК прошли публичные слушания по Стратегии развития города до 2030 года, где о 282-страничном документе могли высказаться все желающие жители города. Спустя две недели, 11 декабря, архитектурное сообщество Уфы провело круглый стол, на котором специалисты затронули проблемы текущей Стратегии и необходимость дополнения документа.
- Разработанная стратегия позволяет участвовать в различных федеральных программах по привлечению средств. Наше архитектурное сообщество поддерживает Стратегию, но документ, к сожалению, не учитывает всего, - признают архитекторы. - Мы всегда активно принимаем участие в жизни города и собрались сегодня, не чтобы «потроллить» Стратегию, а улучшить, внести изменения в генеральный план.
Главные тезисы встречи
1. Необходимость создания мастер-плана
Между Стратегией и генеральным планом должен появиться мастер-план, который бы решал вопрос об активном вовлечении населения в процесс формирования программы развития. Люди - это новая нефть, и Уфа находится на грани этого перехода. Без поддержки населения Стратегия - медленно текущая идея, которая будет слишком долго реализовываться в условиях постиндустриального общества. Мастер-план даст вариантность, возможность краткого и быстрого обсуждения, а также возможность увидеть, чего стоят обещания власти.
2. Транспортный вопрос
Все идеи, связанные с развитием транспорта, необходимо подвергнуть жесткой критике, чтобы в дальнейшем получить реальную картину, что именно и как нужно развивать. По мнению архитектурного сообщества, данный раздел Стратегии проработан недостаточно хорошо.
3. Стратегия - простым людям
Основной проблемный момент в том, что жители Уфы не понимают: будет ли им лучше от грядущих изменений и что они, как горожане, получат?
4. О точечной застройке и дисбалансе
Городские власти должны принимать больше участия в проблемах строительства, разработать регламенты и уточнить проценты возможной застроенности города: точечная застройка вносит дисбаланс в общий вид Уфы. Со стороны групп застройщиков это может вызвать резкий отпор, но эту проблему необходимо признать и найти алгоритмы ее решения.
5. Работа с историческим наследием
Уфа - город с многовековой историей и, что бы ни говорили, у нас есть огромный исторический потенциал и про это забывать нельзя. Отдавать это на откуп частному капиталу неправильно.
6. Конкретные сроки
Стратегия нуждается в уточнениях по срокам. Простой пример: С 70-ых городов идут обсуждения: «Надо восстанавливать трамвайное сообщение». А четких сроков и плана на самом-то деле нет.
7. Семь мостов?
- Построить до 2030 года семь мостов - это утопия, - отмечают архитекторы.
8. Слово пешеходу
Человек должен успевать переходить дорогу за один светофорный цикл. Если человек не успевает пройти восемь полос, значит их нужно сокращать: безопасность пешеходов должна быть первостепенной.
9. Ресурсоснабжение
Город должен уметь управлять ресурсоснабжающими сетями внутри своей структуры и моделировать их. Отсутствие такой системы порождает множество проблем, поэтому важно, чтобы Уфа поддержала федеральную тенденцию изменения коммерческих отношений между администрацией и ресурсоснабжающими организациями.
10. Упорядочивание
По мнению представителей архитектурного сообщества, необходимо «упорядочить всю эту инженерную структуру города».
Мнение
- Есть регламент разработки документа, и в рамках действующего законодательство ничего не мешало принять участие в написании Стратегии, что говорит о заинтересованности профессионального сообщества, - считает Олег Байдин, главный архитектор Уфы.- Многие идеи, к сожалению, это утопия. И не во всех есть необходимость - так, например, программа по интеграции сетей есть.
- Если мы (не только архитекторы, но и активисты, представители велосообществ) будем собираться и один раз в месяц выносить какой-то документ на общественное мнение - это будет работать, а если вы соберетесь одни опять - ничего не получится, - уверен редактор газеты «Истоки», поэт Айдар Хусаинов.
Медиакорсеть будет следить за развитием событий.