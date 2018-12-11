Архитекторы о Стратегии Уфы до 2030 года: Люди - это новая нефть

Между Стратегией и генеральным планом должен появиться мастер-план, который бы решал вопрос об активном вовлечении населения в процесс формирования программы развития. Люди - это новая нефть, и Уфа находится на грани этого перехода. Без поддержки населения Стратегия - медленно текущая идея, которая будет слишком долго реализовываться в условиях постиндустриального общества. Мастер-план даст вариантность, возможность краткого и быстрого обсуждения, а также возможность увидеть, чего стоят обещания власти.