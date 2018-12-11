mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

13 декабря Человек-паук вернется на большой экран

11 декабря 2018, 12:37
Фото: kinoufa.ru
В прокат выходит новая история о приключениях знаменитого супергероя.

13 декабря во всех кинотеатрах Уфы стартует показ анимационной картины «Человек-паук: через Вселенные».

Мы всё знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом спасал город снова и снова… Но все это – в нашем измерении. А что если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Найдется ли в нем свой Человек-паук? И как он будет выглядеть?

Приготовьтесь к тому, что в разных вселенных могут быть разные Люди-пауки и однажды им придется собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом. В основу сюжета положен комикс, который написал Брайан Майкл Бендис и иллюстрировала Сара Пичелли в 2011 году.

Российский состав актеров озвучания анимационного приключения «Человек-Паук: через Вселенные»: актер и режиссер Гоша Куценко (король преступного мира Нью-Йорка – Кингпин), российский теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин (Свин-паук, также известный, как Питер Поркер, с юмором относящийся к борьбе со злом) и рок-певица Дана Соколова (Гвен Стейси, супер-крутая Гвен-паук, сообразительная и остроумная).

- Гвен Стейси с виду очень хрупкая, но при этом она достаточно дерзкая, бесстрашная! Она сильный боец! Мне безумно импонирует, что в этом мы с ней похожи! - рассказывает Дана Соколова.

- «Человек-паук: через вселенные» - это настоящее кино с офигенным суандтреком и невероятно крутой современной анимацией. Я играл и озвучивал массу злодеев, но Кингпин оказался самым «жирным» и противным злодеем! – поделился Гоша Куценко.

Сергей Стиллавин также в восторге от своего необычного героя:

- Когда студия предложила мне выбрать персонажа, которого я бы хотел озвучить, то я сразу увидел своего парня – это был Свин-паук! И я очень старался, чтобы он хрюкал убедительно, по-супергеройски!

Фильм предназначен для детей старше 6 лет.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48