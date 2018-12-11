13 декабря Человек-паук вернется на большой экран

13 декабря во всех кинотеатрах Уфы стартует показ анимационной картины «Человек-паук: через Вселенные».
Мы всё знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом спасал город снова и снова… Но все это – в нашем измерении. А что если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Найдется ли в нем свой Человек-паук? И как он будет выглядеть?
Приготовьтесь к тому, что в разных вселенных могут быть разные Люди-пауки и однажды им придется собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом. В основу сюжета положен комикс, который написал Брайан Майкл Бендис и иллюстрировала Сара Пичелли в 2011 году.
Российский состав актеров озвучания анимационного приключения «Человек-Паук: через Вселенные»: актер и режиссер Гоша Куценко (король преступного мира Нью-Йорка – Кингпин), российский теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин (Свин-паук, также известный, как Питер Поркер, с юмором относящийся к борьбе со злом) и рок-певица Дана Соколова (Гвен Стейси, супер-крутая Гвен-паук, сообразительная и остроумная).
- Гвен Стейси с виду очень хрупкая, но при этом она достаточно дерзкая, бесстрашная! Она сильный боец! Мне безумно импонирует, что в этом мы с ней похожи! - рассказывает Дана Соколова.
- «Человек-паук: через вселенные» - это настоящее кино с офигенным суандтреком и невероятно крутой современной анимацией. Я играл и озвучивал массу злодеев, но Кингпин оказался самым «жирным» и противным злодеем! – поделился Гоша Куценко.
Сергей Стиллавин также в восторге от своего необычного героя:
- Когда студия предложила мне выбрать персонажа, которого я бы хотел озвучить, то я сразу увидел своего парня – это был Свин-паук! И я очень старался, чтобы он хрюкал убедительно, по-супергеройски!
Фильм предназначен для детей старше 6 лет.