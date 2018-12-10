mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии пьяный скандалист пытался ограбить таксиста

10 декабря 2018, 11:04
Фото: Pixabay
При этом кричал о том, что грабят его самого.

В Белорецке на перекрёстке улиц Алексеева и 50-летия Октября местные жители устроили потасовку, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Один их троих дерущихся молодых людей кричал, что его хотят ограбить, при этом всячески мешал полицейским оказать ему помощь, ругался и пытался убежать.

Выяснилось, что жертва грабежа вовсе ею не является. Более того, молодой человек сам подозревается в краже.

Полицейские предварительно установили, что один из участников конфликта работает таксистом. Он получил заявку из загородной базы отдыха, откуда забрал клиента. Нетрезвый пассажир сел на заднее сиденье, в пути начал вести себя неподобающим образом, комментировал манеру езды водителя и в какой-то момент ударил его ладонью по голове. Таксист остановился, по рации сообщил о произошедшем коллегам, попросил помощи и покинул автомобиль. Пассажир схватил с панели сотовый телефон и видеорегистратор водителя, сунул их за пазуху, за провод выдернул рацию, швырнул её в сторону потерпевшего и поспешил скрыться.

Таксист вместе с подоспевшим коллегой догнали злоумышленника и попытались отнять похищенное. В этот момент вступились полицейские. Подозреваемый пояснил, что не хотел портить радио, похищать телефон и регистратор, он якобы всего лишь хотел, чтобы водитель не смог никого позвать на помощь и лишить его записи нелицеприятной сцены в салоне автомобиля.

На 32-летнего белоречанина возбуждено уголовное дело за грабеж. Причинённый ущерб полностью возмещён.

Материалы по теме
В Уфе неизвестный подстрелил таксиста «Лидер» В Башкирии парень зарезал таксиста за отказ подвезтиВ Башкирии осудили двух юных «разбойников», напавших на таксиста
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48