В Башкирии пьяный скандалист пытался ограбить таксиста

В Белорецке на перекрёстке улиц Алексеева и 50-летия Октября местные жители устроили потасовку, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Один их троих дерущихся молодых людей кричал, что его хотят ограбить, при этом всячески мешал полицейским оказать ему помощь, ругался и пытался убежать.
Выяснилось, что жертва грабежа вовсе ею не является. Более того, молодой человек сам подозревается в краже.
Полицейские предварительно установили, что один из участников конфликта работает таксистом. Он получил заявку из загородной базы отдыха, откуда забрал клиента. Нетрезвый пассажир сел на заднее сиденье, в пути начал вести себя неподобающим образом, комментировал манеру езды водителя и в какой-то момент ударил его ладонью по голове. Таксист остановился, по рации сообщил о произошедшем коллегам, попросил помощи и покинул автомобиль. Пассажир схватил с панели сотовый телефон и видеорегистратор водителя, сунул их за пазуху, за провод выдернул рацию, швырнул её в сторону потерпевшего и поспешил скрыться.
Таксист вместе с подоспевшим коллегой догнали злоумышленника и попытались отнять похищенное. В этот момент вступились полицейские. Подозреваемый пояснил, что не хотел портить радио, похищать телефон и регистратор, он якобы всего лишь хотел, чтобы водитель не смог никого позвать на помощь и лишить его записи нелицеприятной сцены в салоне автомобиля.
На 32-летнего белоречанина возбуждено уголовное дело за грабеж. Причинённый ущерб полностью возмещён.