В Башкирии пьяный скандалист пытался ограбить таксиста

Полицейские предварительно установили, что один из участников конфликта работает таксистом. Он получил заявку из загородной базы отдыха, откуда забрал клиента. Нетрезвый пассажир сел на заднее сиденье, в пути начал вести себя неподобающим образом, комментировал манеру езды водителя и в какой-то момент ударил его ладонью по голове. Таксист остановился, по рации сообщил о произошедшем коллегам, попросил помощи и покинул автомобиль. Пассажир схватил с панели сотовый телефон и видеорегистратор водителя, сунул их за пазуху, за провод выдернул рацию, швырнул её в сторону потерпевшего и поспешил скрыться.