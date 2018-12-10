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В Башкирии признаны виновными три наркодилера

10 декабря 2018, 08:00
Фото: Pixabay
Молодые люди распространяли закладки с наркотиками, создав сайт по их продаже.

Три участника организованной преступной группы признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств и покушении на его совершение, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Организатор преступной группы создал интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков в Стерлитамаке и Салавате.

Мужчина покупал большие партии наркотических средств, организовывал их распространение, через мессенджер сообщал места закладок покупателям.

В первом полугодии 2018 года полицейские изъяли более 120 граммов запрещённых веществ, электронные весы и пустые полимерные пакетики, предназначенные для взвешивания и расфасовки наркотиков.

Сейчас все обвиняемые находятся под стражей. Они частично признали вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения.

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