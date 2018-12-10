В Башкирии признаны виновными три наркодилера

Три участника организованной преступной группы признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств и покушении на его совершение, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Организатор преступной группы создал интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков в Стерлитамаке и Салавате.
Мужчина покупал большие партии наркотических средств, организовывал их распространение, через мессенджер сообщал места закладок покупателям.
В первом полугодии 2018 года полицейские изъяли более 120 граммов запрещённых веществ, электронные весы и пустые полимерные пакетики, предназначенные для взвешивания и расфасовки наркотиков.
Сейчас все обвиняемые находятся под стражей. Они частично признали вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения.