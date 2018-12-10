У башкирского мёда обнаружены отличительные характеристики спермы быков

Сегодня, 10 декабря, курьезную и одновременно интригующую информацию опубликовал в Фейсбуке вице-президент республиканской ассоциации производителей и переработчиков продукции пчеловодства Сергей Мулюков. По его словам, интересное открытие он сделал, когда по просьбе своего знакомого, купившего баночки с медом для подарка своим московским друзьям, решил проверить достоверность указанной на упаковке информации о продукте.
- В первую очередь, моё внимание привлёк экзотический ГОСТ, с которым за последние 15 лет я никогда не имел дело! ГОСТ Р 54633-2011. Оказалось вот оно что: "Средства воспроизводства. Сперма быков криоконсервированная, разделенная по полу. Технические условия". Это фиаско! Все остальные недочёты (лишние значки на этикетке, неправильный срок хранения, непотребное качество этикетки без глянца, недопустимые по ГОСТУ взвеси/включения в мёде) - это уже мелочи! – сообщил Сергей Мулюков.
Медиакорсеть попросила прокомментировать данный инцидент предпринимателя из Иглинского района Ильгиза Калимуллина, который много лет занимается пчеловодством.
- Это инцидент из категории «Нарочно не придумаешь». Я думаю, что такая ситуация могла возникнуть по причине чьей-то глупости, допущенной при оформлении продукции. Выбрали наугад ГОСТ или просто из головы набор цифр взяли, и в итоге вместо меда получилась бычья сперма, - считает Ильгиз Калимуллин. – Думаю, что данный мед не так уж плох, на самом деле, поскольку мед местных производителей не нуждается в подделке, в отличие от продукции пчеловодов из южных республик, попадающей на наш рынок. В целом производство меда в Башкирии носит кустарный характер, является больше ремесленничеством, с этикетками, с регистрацией постоянно возникают сложности. Вот и решил, видимо, производитель, при помощи случайного ГОСТа придать авторитет своему товару, а в итоге, наоборот, получили удар по репутации.
Мед с сомнительной этикеткой произведен ООО «Башкирский сотовый мед».
- Сергей. большое спасибо. Это моя вина, я просмотрел ошибку типографии. Правильный ГОСТ Р54644-2011, передай своему приятелю мои искренние извинения, - с такими словами обратился к Сергею Мулюкову руководитель ООО «Башкирский сотовый мед» Владимир Щеголев через соцсети.
По словам Владимира Щеголева, с ошибкой в ГОСТе был напечатан небольшой тираж этикеток, и рядом с бракованной баночкой находилась упаковка с правильными данными.
Напомним, это не первая компрометирующая информация о башкирском меде за последнее время. Так, 25 октября в Красноярске специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний продегустировали 15 образцов меда, закупленных в ярмарках и торговых сетях города. На сайте ведомства сообщается, что среди них самым худшим стал мед из Башкирии.
Медиакорсеть следит за ситуацией.