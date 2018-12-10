У башкирского мёда обнаружены отличительные характеристики спермы быков

- Это инцидент из категории «Нарочно не придумаешь». Я думаю, что такая ситуация могла возникнуть по причине чьей-то глупости, допущенной при оформлении продукции. Выбрали наугад ГОСТ или просто из головы набор цифр взяли, и в итоге вместо меда получилась бычья сперма, - считает Ильгиз Калимуллин. – Думаю, что данный мед не так уж плох, на самом деле, поскольку мед местных производителей не нуждается в подделке, в отличие от продукции пчеловодов из южных республик, попадающей на наш рынок. В целом производство меда в Башкирии носит кустарный характер, является больше ремесленничеством, с этикетками, с регистрацией постоянно возникают сложности. Вот и решил, видимо, производитель, при помощи случайного ГОСТа придать авторитет своему товару, а в итоге, наоборот, получили удар по репутации.