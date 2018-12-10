Прокуратура Японии предъявила обвинения бывшему главе Nissan Карлосу Гону

Обвинение в свою очередь настаивает на том, что сумма выплат Гону, тогда уже была известна. Якобы у следствия имеются на руках документы за подписью самого главы компании, которые доказывают правоту прокуратуры. Полицейские заявили, что документы о выплатах бывшему председателю совета директоров Nissan, после его выхода на пенсию, подготовил сам Грег Келли. Подпись на бумагах поставил генеральный директор японского автогиганта Хирото Сайкава. Последнего сейчас допрашивают на добровольной основе. Мужчина может знать, как создавались данные документы.