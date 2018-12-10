Прокуратура Японии предъявила обвинения бывшему главе Nissan Карлосу Гону

По версии следствия, подозреваемые не указали в финансовой отчетности факт получения Гоном денежном вознаграждения на сумму пять миллиардов йен, что эквивалентно 44,5 миллиону долларов.
Источник издания утверждает, что на допросе Гон и Келли признали факт не включения в отчетность всей суммы вознаграждения. Они объяснили свой поступок тем, что сумма доплаты к пенсии экс-главы Nissan на тот момент времени еще не была определена.
Обвинение в свою очередь настаивает на том, что сумма выплат Гону, тогда уже была известна. Якобы у следствия имеются на руках документы за подписью самого главы компании, которые доказывают правоту прокуратуры. Полицейские заявили, что документы о выплатах бывшему председателю совета директоров Nissan, после его выхода на пенсию, подготовил сам Грег Келли. Подпись на бумагах поставил генеральный директор японского автогиганта Хирото Сайкава. Последнего сейчас допрашивают на добровольной основе. Мужчина может знать, как создавались данные документы.
Также Гон попытался оправдаться тем, что он якобы не хотел афишировать размер своей пенсии перед работниками Nissan. По его словам, рабочие могли начать хуже работать, узнав о размере его вознаграждения.
Напомним, Карлос Гон был взят под стражу в Токио 19 ноября текущего года. По выходу на пенсию бизнесмен рассчитывал на получение бонуса в размере 71 миллиона долларов. После начавшегося скандала совет директоров Nissan снял Гона с занимаемого поста.