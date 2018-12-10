"Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный приговор

В начале 2015 года суд уже приговаривал «ангарского маньяка» к пожизненному лишению свободы за 22 убийства, но сохранил за ним звание младшего лейтенанта милиции. Благодаря этому Попков получал пенсию в размере порядка 24 000 рублей.