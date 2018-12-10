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"Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный приговор

10 декабря 2018, 10:58
Фото: pxhere.com
Иркутский областной суд приговорил экс-милиционера Михаила Попкова ко второму пожизненному сроку.

СМИ дали осужденному прозвище «ангарский маньяк». Об этом пишет RNS.

На очередном судебном заседании Попкова лишили звания младшего лейтенанта милиции. Мужчину снова приговорили к пожизненному лишению свободы. Наказание «ангарский маньяк» будет отбывать в колонии особого режима.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Попкова вменяемым. Выяснилось, что он совершал преступления по причине гомицидомании. Данное отклонение проявляется в патологическом влечении к убийствам.

По словам старшего государственного обвинителя прокуратуры Иркутской области Александра Шкинева, осужденный намерен оспорить решение суда. Ведь лишение Попкова звания младшего лейтенанта милиции оставит его без пенсии.

В начале 2015 года суд уже приговаривал «ангарского маньяка» к пожизненному лишению свободы за 22 убийства, но сохранил за ним звание младшего лейтенанта милиции. Благодаря этому Попков получал пенсию в размере порядка 24 000 рублей.

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