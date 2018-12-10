Актриса Софья Каштанова: «Я никогда не буду с тем, за кого нужно с кем-то бороться!»

О главных интригах нового сезона мы узнали у актрисы Софьи Каштановой, исполнительницы роли Кристины.
- Софья, ваша героиня так быстро меняется: то бизнесвумен, то психолог. Почему такой размах? Богатый опыт погружения в психологию людей помогает? И кем будет дальше? Может быть, журналист?
- Между прочим, девушки первой, упомянутой вами профессией, частенько находят себя в других, совершенно неожиданных для себя и интересных профессиях. Так вышло и с Крис. Кто-то открывает салоны красоты, кто-то ведет консультации по психологии, а иные становятся приметными и идеальными женами. Крис — девушка не ленивая и амбициозная. Неглупая и трудолюбивая. Понимаю, что если применить эти характеристики к первой профессии Крис, то у вас проступит ухмылка. Но это скорее касается ее данности и личности, чем бы она не занималась.
- В новых сериях Кристина ведет консультации по психологии?
- Да, Крис ведет консультации и помогает людям разобраться в том, что реально понимает. Между прочим, профессионалов в области психологии не так уж много. Немало дилетантов. И частенько люди идут в психологию или в сексологию со своими серьезными тараканами в голове. А вот у Крис, в отличие от таких, есть серьезный опыт общения (смеется).
- Кристина подружилась с сестрой Гриши. На почве чего? Они близки друг к другу по менталитету?
- Они не совсем разные, но совершенно точно обе весьма человечны и не чужды друг другу.
- Одна подруга Кристины — бывшая девушка Гриши, вторая — его сестра, это точно дружба? Или фантомные боли по Измайлову.
- Тут нет какой-то закономерности, как мне кажется. С Аленой они реально подружились, а с Никой дружит, потому что понимает: зла она не принесет. Да, может быть, ведет себя неожиданно, странно, иногда дерзнет, но чаще всего весело или как-то так. И без подлостей. Вот и сошлись.
- Сцена в караоке в одной из первых серий особенно удалась. Вы любите это дело?
- Обожаю! Наверное, это мой любимый способ развлекаться.
- В одном из эпизодов к вашей героине пытается «подкатить» стоматолог. Можете вспомнить самый необычный «подкат» к вам?
- О-о-о-о-о, какой необычный вопрос. Если без спойлеров, то могу сказать так: люди бывают очень и очень изобретательны при реализации своих желаний. Кто-то пытается превознести женщину, кто-то себя любимого возвышает до небес. Иногда встречаются романтики, иногда «покупатели».
- Мухич до сих пор переживает из-за безответной любви к Кристине. Как быть?
- С Мухичем ей не быть. У него есть Вера! Они чудная пара, а Крис для него остается несбывшейся мечтой. Некоторых мужчин это заводит. Надеюсь, со временем это пройдет.
- Видимо, перезапустить жизнь даже под другим именем у Кристины не получится? Прошлое - это крест, который тянет ее на дно?
- Крис ничто не тянет на дно! Она не на дне. Это жизнь, и у нее она не пресная. В этом и есть ее кайф.
- Как она будет выбираться из личного кризиса в новом сезоне?
- Крис сейчас не находится в кризисном состоянии, она занята делом, открыта к общению и окружена друзьями.
- В конце декабря выходит еще и полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Сильно ли отличается ваш образ в сериале от образа в кино?
- Образы практически идентичны, это же один и тот же персонаж. А вот если сравнить меня и Крис... о да... сильно отличается. Я никогда не буду с тем, кого мне нужно добиваться, или с тем, за кого нужно с кем-то бороться. Я не могу общаться за блага, могу только по душе. Мы обе небезразличны к людям и умеем дружить, трудолюбивы, возможно, спокойны и умеем слушать.
- В чем лично вы видите отличие работы в сериале от работы в полнометражном фильме? Технологически, актёрски.
- Над сериалом мы работаем с полной отдачей. Мы - это вся наша большая команда, вся наша семья! А в кино? Просто меньше сцен получается отснять за смену, но и в сериале грех жаловаться — у меня их не так мало. Так что работать с Ильей Куликовым и его командой — это счастье и сплошное удовольствие.
«Полицейский с Рублевки», новый сезон, с 3 декабря только на ТНТ-PREMIER!