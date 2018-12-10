Актриса Софья Каштанова: «Я никогда не буду с тем, за кого нужно с кем-то бороться!»

- Образы практически идентичны, это же один и тот же персонаж. А вот если сравнить меня и Крис... о да... сильно отличается. Я никогда не буду с тем, кого мне нужно добиваться, или с тем, за кого нужно с кем-то бороться. Я не могу общаться за блага, могу только по душе. Мы обе небезразличны к людям и умеем дружить, трудолюбивы, возможно, спокойны и умеем слушать.